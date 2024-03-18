Стилистка сказала, как красота зависит от дисциплины

Красота женщины - это всегда результат приложенных усилий, поскольку нужно всегда делать косметические процедуры, заботиться о чистоте и красоте вокруг себя и не отклоняться от графика.

Детальнее о дисциплине красоты рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как красота зависит от дисциплины

Это действительно так, красота любит дисциплину, потому что мы должны поддерживать свое здоровье, нервную систему, душевное состояние и заботиться о себе. Но это не исключает тот факт, что красота - это все то, что нас окружает.

И именно дисциплина очень важна в проявлении поддержки своих вещей в чистом, готовом виде для выхода в свет, чистоте инструментов, которым мы пользуемся при процессе создания укладки, всех возможных кисточек для макияжа и баночек-стаканчик, которыми мы пользуемся ежедневно.

Достаточно важно где и как именно хранятся все бьюти-атрибуты, удобно ли вам, имеют ли они свое место.

Дисциплина должна быть в правильном, удобном и подходящем месте использования атрибутов, которые помогают каждой женщине проводить ритуалы красоты.

Несколько советов по уходу за нашими магических бьюти-помощников:

чистые кисти и спонжи для макияжа рекомендуется хранить на закрытой полке или специальном тубусе. Чтобы пыль и лишние бактерии не попадали на спонж и ворс кисточки

пластины плойки и выравнивала нужно протирать влажной тряпкой от остатков стайлинга, накопившейся грязи и следить за тем, чтобы пластины не царапались об острые предметы.

расчески следует мыть раз в неделю и придумать им свое законное место, которое будет удобно для пользования во время манипуляций с волосами.

не забываем протирать баночки, палетки, ящики и полочки, где хранится вся чудо-красота женщины. Пыль еще тот питомник бактерий, в бьюти-атрибутах он явно лишний

Проверяйте срок годности всех косметических продуктов. Продукты, в которых прошел срок потребления, могут вызвать аллергию, дерматиты и раздражение.

Как красота зависит от дисциплины (фото: Freepik)

Следить за чистотой вашей подушки, это очень важно для поддержания здоровья вашей кожи лица, шеи и волос.

Трихологи рекомендуют спать на шелковой наволочке, что позволяет волосам меньше травмироваться во время сна.

Если вы спите в маске для сна, обязательно выберите ее удобной и правильной для вас формы, чтобы она не травмировала ваши ресницы. Это убережет их от ломкости и деформации формы.

Заботьтесь о себе и своем здоровье. И пусть ваши бьюти-ритуалы станут законным временем с самим собой и приносят только радость, хорошее настроение, наполнение и удовольствие.