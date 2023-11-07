Стилістка розповіла, які кольори та фасони одягу додають жінкам віку

Речі та кольори які додають жінкам віку

"Я впевнена що ви читали або чули, що деякі речі, кольори і навіть принти можуть додавати віку. Я хочу розкрити цю тему, та поділитися з вами, що треба уникати, щоб виглядати молодшою та зі свіжим кольором обличчя", - зазначає Альона.

Стилістка перерахувала, чого саме краще уникати при виборі одягу:

рюші, волани, оборки

речі з круглим коміром

класичні твідові жакети і жилети

комір-хомут

виріз у формі каплі

капелюхи з м'якими полями

принт: пейслі, горох, квіти

прикраси в Бохо і Ретро стилі

одяг в Ретро стилі

одяг з коміром у формі трикутника

одяг, в якому занадто багато романтики

Який одяг та кольори додають віку жінкам

Альона зазначає, що одяг, який додає віку має деталі крою, оздоблення в основі яких лежать плавні лінії. Своєю чергою плавні лінії асоціюються у нас з романтикою, розміреним, повільним життям, що більше про старість. А ось чіткі, різкі лінії навпаки додають динаміки, швидкості, зухвалості, що асоціюється з молодістю.

За якими правилами обирати одяг, щоб виглядати молодо

За словами Прилепи, наша задача - замінити плавні лінії на різкі. Рюші, волани, оборки повністю прибираємо і залишаємо одяг лаконічного і простого крою, тобто:

речі з круглим коміром - замінюємо на комір з гострими кутами

класичні твідові жакети і жилети - замінюємо на жакети і жилети з англійським лацканом

комір-хомут на трикотажі - заміняємо на звичайний комір, як у гольфа, який тримає форму

комір-стійку жакетів і сорочок - замінюємо на V-виріз без коміра

принт: пейслі, горох, квіти - заміняємо на принт смужка, клітинка і принти, в яких більше різких ліній

капелюхи з мʼякими полями - замінюємо на капелюхи з прямим полем

прикраси в Бохо і ретро стилі - на прикраси в актуальному дизайні

одяг в Ретро стилі - на одяг сучасному дизайні, з чіткими лініями

одяг з коміром-трикутник просто не купуємо - це не актуально, а те що не актуально додає вік

одяг з вирізом-капля - замінюємо на V-виріз

одяг, в якому занадто багато романтики - замінюємо на одяг в якому від романтики тільки колір.

Поради від стиліста

Ще хочу зазначити що вдалий колір у портретній зоні вагомо впливає на ваш вигляд.

Не раджу розташовувати в портретній зоні темні кольори, бо вони дають тінь на всі вікові зміни на обличчі.

Ще фактурні тканини, як велюр, оксамит, вельвет, додадуть віку, тому обережно використовуйте ці тканини у комплектах.

І не забуваємо що сучасна зачіска, колір волосся і макіяж здатні легко зрізати 10-20 років від фактичного віку.

Фотопорівнння фасонів і кольорів від Альони Прилепи

Також Альона підготувала фото, на яких наглядно демонструє приклади фасонів, ліній та принтів у порівнянні.

Приклади фасонів, ліній та принтів у порівнянні (фото надані стилістом Альною Прилепою)