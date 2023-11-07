Стилістка розповіла, які кольори та фасони одягу додають жінкам віку

Не кожна жінка знає, як правильно вибирати одяг, які кольори пасують, а які навпаки можуть додати віку та зробити образ непримітним. Те ж саме стосується і фасону одягу, які ми не завжди влучно обираємо.
Про те, як правильно вибрати фасон, колір та принт одягу, щоб виглядати на свій вік, розповідає РБК-Україна (проект Styler) за допомогою ексклюзивного коментаря стиліста Альони Прилепи.
"Я впевнена що ви читали або чули, що деякі речі, кольори і навіть принти можуть додавати віку. Я хочу розкрити цю тему, та поділитися з вами, що треба уникати, щоб виглядати молодшою та зі свіжим кольором обличчя", - зазначає Альона.
Стилістка перерахувала, чого саме краще уникати при виборі одягу:
Альона зазначає, що одяг, який додає віку має деталі крою, оздоблення в основі яких лежать плавні лінії. Своєю чергою плавні лінії асоціюються у нас з романтикою, розміреним, повільним життям, що більше про старість. А ось чіткі, різкі лінії навпаки додають динаміки, швидкості, зухвалості, що асоціюється з молодістю.
За словами Прилепи, наша задача - замінити плавні лінії на різкі. Рюші, волани, оборки повністю прибираємо і залишаємо одяг лаконічного і простого крою, тобто:
Ще хочу зазначити що вдалий колір у портретній зоні вагомо впливає на ваш вигляд.
Не раджу розташовувати в портретній зоні темні кольори, бо вони дають тінь на всі вікові зміни на обличчі.
Ще фактурні тканини, як велюр, оксамит, вельвет, додадуть віку, тому обережно використовуйте ці тканини у комплектах.
І не забуваємо що сучасна зачіска, колір волосся і макіяж здатні легко зрізати 10-20 років від фактичного віку.
Також Альона підготувала фото, на яких наглядно демонструє приклади фасонів, ліній та принтів у порівнянні.
Приклади фасонів, ліній та принтів у порівнянні (фото надані стилістом Альною Прилепою)
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