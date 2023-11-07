Стилистка рассказала, какие цвета и фасоны одежды добавляют женщинам возраст

Одежда и цвета, которые добавляют женщинам возраста

"Я уверена, что вы читали или слышали, что некоторые вещи, цвета и даже принты могут прибавлять возраст. Я хочу раскрыть эту тему, и поделиться с вами, чего нужно избегать, чтобы выглядеть младше и со свежим цветом лица", - отмечает Алена.

Стилистка перечислила, чего лучше избегать при выборе одежды:

рюши, воланы, оборки

вещи с круглым воротником

классические твидовые жакеты и жилеты

воротник-хомут

вырез в форме капли

шляпы с мягкими полями

принт: горох, пейсли, цветы

украшения в Бохо и Ретро стиле

одежда в Ретро стиле

одежда с воротником в форме треугольника

одежда, в которой слишком много романтики

Какая одежда и цвета придают возраст женщинам

Алена отмечает, что одежда которая придает возраст, имеет детали кроя, отделка в основе которых лежат плавные линии. В свою очередь плавные линии ассоциируются у нас с романтикой, размеренной, медленной жизнью, что больше о старости. А вот четкие, резкие линии наоборот добавляют динамики, скорости, дерзости, что ассоциируется с молодостью.

По каким правилам выбирать одежду, чтобы выглядеть молодо

По словам Прилепы, наша задача - заменить плавные линии на резкие. Рюши, воланы, оборки полностью убираем и оставляем одежду лаконичного и простого кроя, то еасть:

вещи с круглым воротником - заменяем на воротник с острыми углами

классические твидовые жакеты и жилеты - заменяем жакетами и жилетами с английским лацканом.

воротник-хомут на трикотаже - заменяем обычный воротник, как у гольфа, который держит форму

воротник-стойку жакетов и рубашек - заменяем на V-вырез без воротника

принт: пейсли, горох, цветы - заменяем на принт полоска, клетка и принты, в которых больше резких линий

шляпы с мягкими полями - заменяем шляпами с прямым полем

украшения в Бохо и ретро стиле - на украшения в актуальном дизайне

одежда в стиле Ретро - на одежду современном дизайне, с четкими линиями

одежду с воротником-треугольник просто не покупаем - это не актуально, а то, что не актуально добавляет возраст

одежда с вырезом-капля - заменяем на V-вырез

одежду, в которой слишком много романтики - заменяем одежду в которой от романтики только цвет.

Советы от стилиста

Еще хочу отметить, что удачный цвет в портретной зоне весомо влияет на ваш внешний вид.

Не советую размещать в портретной зоне темные цвета, потому что они дают тень на все возрастные изменения на лице.

Еще фактурные ткани, как велюр, бархат, вельвет, прибавят возрасту, поэтому осторожно используйте эти ткани в комплектах.

И не забываем, что современная прическа, цвет волос и макияж способны легко срезать 10-20 лет от фактического возраста.

Фотосравнение фасонов и цветов от Алены Прилепы

Также Алена подготовила фото, на которых наглядно показывает примеры фасонов, линий и принтов в сравнении.

Примеры фасонов, линий и принтов в сравнении (фото предоставлены стилистом Альной Прилепой)