Стилистка рассказала, какие цвета и фасоны одежды добавляют женщинам возраст

Не каждая женщина знает, как правильно выбирать одежду, какие цвета подходят, а какие наоборот могут прибавить возраст и сделать образ незаметным. То же касается и фасона одежды, которые мы не всегда метко выбираем.
О том, как правильно выбрать фасон, цвет и принт одежды, чтобы выглядеть на свой век, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с помощью эксклюзивного комментария стилиста Алены Прилепы.
"Я уверена, что вы читали или слышали, что некоторые вещи, цвета и даже принты могут прибавлять возраст. Я хочу раскрыть эту тему, и поделиться с вами, чего нужно избегать, чтобы выглядеть младше и со свежим цветом лица", - отмечает Алена.
Стилистка перечислила, чего лучше избегать при выборе одежды:
Алена отмечает, что одежда которая придает возраст, имеет детали кроя, отделка в основе которых лежат плавные линии. В свою очередь плавные линии ассоциируются у нас с романтикой, размеренной, медленной жизнью, что больше о старости. А вот четкие, резкие линии наоборот добавляют динамики, скорости, дерзости, что ассоциируется с молодостью.
По словам Прилепы, наша задача - заменить плавные линии на резкие. Рюши, воланы, оборки полностью убираем и оставляем одежду лаконичного и простого кроя, то еасть:
Еще хочу отметить, что удачный цвет в портретной зоне весомо влияет на ваш внешний вид.
Не советую размещать в портретной зоне темные цвета, потому что они дают тень на все возрастные изменения на лице.
Еще фактурные ткани, как велюр, бархат, вельвет, прибавят возрасту, поэтому осторожно используйте эти ткани в комплектах.
И не забываем, что современная прическа, цвет волос и макияж способны легко срезать 10-20 лет от фактического возраста.
Также Алена подготовила фото, на которых наглядно показывает примеры фасонов, линий и принтов в сравнении.
Примеры фасонов, линий и принтов в сравнении (фото предоставлены стилистом Альной Прилепой)
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