Стилістка розказала про новий тренд з сумками 2024 та показала фото з прикладами

Цікавий тренд, який торкнувся сумок - це їх прикрашання. Такий собі іронічно-інфантильний прийом, який додає образу несерйозності і навіть стьобу.
Про новий тренд 2024, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на стилістку Яну Платонову в Instagram.
Стиліст радить жінкам надихатися весняними показами Miu Miu.
Чим же обвішують сумки:
Також експертка показала фото з прикладами сумок та їх прикрашання, щоб жінки розуміли, про що йдеться.
До речі, Андре Тан назвав наймодніші речі весни.
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