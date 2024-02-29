UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стилістка розказала про новий тренд з сумками 2024 та показала фото з прикладами

Фото: Які сумки в тренді в 2024 році (instagram.com/styleguide.ua)
Автор: Людмила Жукова

Цікавий тренд, який торкнувся сумок - це їх прикрашання. Такий собі іронічно-інфантильний прийом, який додає образу несерйозності і навіть стьобу.

Про новий тренд 2024, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на стилістку Яну Платонову в Instagram.

Новий тренд з сумками

Стиліст радить жінкам надихатися весняними показами Miu Miu.

Чим же обвішують сумки:

  • власне тими ж прикрасами, що вішають на шию;
  • брелоками;
  • ключницями;
  • карабінами з підвісом;
  • шнурками;
  • бантиками;
  • заколками для волосся (особливо крабиками).

Також експертка показала фото з прикладами сумок та їх прикрашання, щоб жінки розуміли, про що йдеться.

Як прикрашати сумки у 2024 році (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Стиль життя