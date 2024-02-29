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Стилистка рассказала о новом тренде с сумками 2024 года и показала фото с примерами

Фото: Какие сумки в тренде в 2024 году (instagram.com/styleguide.ua)
Автор: Людмила Жукова

Интересный тренд, коснувшийся сумок - это их украшение. Некий иронично-инфантильный прием, придающий образу несерьезности и даже стеб.

О новом тренде 2024 года, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на стилистку Яну Платонову в Instagram.

Новый тренд с сумками

Стилист советует женщинам вдохновляться весенними показами Miu Miu.

Чем же увешивают сумки:

  • собственно теми же украшениями, которые вешают на шею;
  • брелоками;
  • ключницами;
  • карабинами с подвесом;
  • шнурками;
  • бантиками;
  • заколками для волос (особенно крабиками).

Также эксперт показала фото с примерами сумок и их украшения, чтобы женщины понимали, о чем идет речь.

Как украшать сумки в 2024 году (фото: instagram.com/styleguide.ua)

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Стиль жизни