Стилистка рассказала о новом тренде с сумками 2024 года и показала фото с примерами

Интересный тренд, коснувшийся сумок - это их украшение. Некий иронично-инфантильный прием, придающий образу несерьезности и даже стеб.
О новом тренде 2024 года, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на стилистку Яну Платонову в Instagram.
Стилист советует женщинам вдохновляться весенними показами Miu Miu.
Чем же увешивают сумки:
Также эксперт показала фото с примерами сумок и их украшения, чтобы женщины понимали, о чем идет речь.
Кстати, Андре Тан назвал самые модные вещи весны.
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