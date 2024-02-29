Стилистка рассказала о новом тренде с сумками 2024 года и показала фото с примерами

Новый тренд с сумками

Стилист советует женщинам вдохновляться весенними показами Miu Miu.

Чем же увешивают сумки:

собственно теми же украшениями, которые вешают на шею;

брелоками;

ключницами;

карабинами с подвесом;

шнурками;

бантиками;

заколками для волос (особенно крабиками).

Также эксперт показала фото с примерами сумок и их украшения, чтобы женщины понимали, о чем идет речь.

Как украшать сумки в 2024 году (фото: instagram.com/styleguide.ua)