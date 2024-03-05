UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стилістка пояснила, що таке біркенштоки і чому це комфортна деталь гардероба

Стилістка пояснила, що таке біркенштоки (фото: Pinterest)
Автор: Юлія Любченко

Біркенштоки - це різновид взуття, який дуже гарно поєднується з різними стилями одягу та вважається комфортним та елегантним елементом у гардеробі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Що таке Біркенштоки

Біркеншток - це символ комфорту, практичності, елегантності та вишуканості.  Вже не один рік це взуття завойовує серця модниць по всьому світу.  

На перший погляд, можна подумати що це просто капці Попелюшки, але їх зручність та незвичність не дають спокою модному світу все багато років. 

Початок та становлення 

Біркенштоки мають багату історію, що має свій початок у далекому минулому в Німеччині.  Де у 1774 році Йоганн Адам Біркеншток заснував свою компанію. 

Сімейне підприємство спеціалізувалося на виробництві взуття з натуральних матеріалів, зокрема, коркової підошви, що мала властивості підтримки та комфорту. 

Що таке біркенштоки (фото: Pinterest)

Популяризація та успіх 

Вже в XIX столітті біркеншток став відомим у всьому світі завдяки своїй неперевершеній якості та комфорту. 

Часом їх стали носити не тільки як функціональне взуття, але і як елемент стилю та моди. 

Протягом десятиліть біркеншток зазнавав різноманітних змін у дизайні, від класичних та природних стилів до більш сучасних і трендових інтерпретацій. 

Не зважаючи на це, бренд залишився вірним своєму корінню, надаючи неперевершену комфортність і елегантність. 

Переваги 

Однією з найбільших переваг біркеншток є їх надзвичайна зручність, бо вони виготовлені з високоякісних матеріалів, таких як м'яка шкіра та внутрішня підкладка замші, що забезпечує комфорт при кожному кроці. 

Легка підошва та відмінна амортизація забезпечують стабільність та підтримку, навіть при тривалому носінні. 

Рекомендовано з цим взуттям носити різноколірні шкарпетки, тоді вони не тільки будуть комфортними, а ще й стануть частиною вашого іміджу.

Що таке біркенштоки (фото: Pinterest)

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні трендиГардероб