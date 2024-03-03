Стилістка показала трендовий верхній одяг весни 2024

Стилістка розповіла про весінні модні тренди верхього одягу

"Я спостерігаю таку тенденцію, що тренди по верхньому одягу не сильно змінились з попереднього року, але трошки модифікувались. Тому зараз найкращий час, щоб знайти саме свій варіант - коли, будь-який тренд входить у свою активну фазу", - каже стилістка.

Також Альона зауважила, що ви всі знаєте, що весняний верхній одяг - це не тільки тепло і комфорт, а ще й ключовий та незамінний елемент вашого образу.

Щоб не затягати одну річ, постарайтеся мати хоча б три одиниці верхнього одягу у гардеробі: пальто будь-якої довжини (міді буде універсальним), чи трендове вкорочене пальто-піджак, тренч або плащ, бомбер вільного крою, чи шкіряний піджак.

Але у кожного буде свій перелік. І, звичайно, ви можете поширити ваш список уподобань у міру можливостей.

Так що ж все ж таки буде модно цієї весни

Пальто - міді, максі, будь-якого кольору, пастельне, ахроматичне, чи бургунді червоне. Якщо маєте базове можна подивитись з цікавим кроєм.

"Ще пропоную звернути увагу на короткі пальта, вони набирають більшої популярності та на піку своєї актуальності. Носимо зі штанами або довжиною максі-суконь та спідниць", - рекомендує Альона.

Новинка цього сезону утилітарна (робоча) куртка в стилі Barbour, яку Prada у літній колекції показала потертою й наче поношеною. Вони зараз такий гострий тренд, носити із сукнями, прозорими спідницями, міні, на контрасті.

Вовняний бомбер - більш кежуальна альтернатива пальту. Найкраще пасуватиме до гардеробів прихильників кежуалу та спорту, а з класичними речами своєю чергою влучно контрастуватиме!

Тренч - для міжсезоння це незамінна річ, яка являється базою і ніколи не виходить з моди. Якщо в вас вже є класика пастельного кольору, зверніть увагу на кольорові чи асиметричні.

Піджак зі шкіри чи замшева - "Інвестуйте" у шкіряний верхній одяг: він нині в тренді, водночас є ненудною базою.

Пончо - цікавий варіант верхнього одягу, що може урізноманітнити вашу базу. Якщо вам подобається стиль вестерн чи бохо, то пончо саме для вас.

Верхній одяг - один із найдорожчих сегментів у гардеробі, і слід підходити до вибору виважено. Якісні матеріали, лаконічний крій, нейтральні відтінки - запорука того, що такі речі з вами надовго.

"Тож, передивіться свій гардероб і подумайте, чого ще не вистачає. У фото надала приклади для натхнення", - рекомендує стиліст.

Фотоприкалади від Альони Прилепи

Тренди верхнього одягу на весну 2024 (фото надані стилісткою Альоною Прилепою)