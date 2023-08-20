Стилістка показала головні тренди осені 2023. Дивіться, що буде в моді (фото)

Щоб гардероб виглядав свіжо та сучасно, його слід поповнювати трендами. І це не означає, що потрібно скуповувати все підряд. Виберіть той одяг, який найбільше відповідає вашому настрою та стилю. І якщо трендова річ вдало підібрана, то вона може служити вам базою не один сезон.
Про те, які речі будуть у тренді цієї осені, розповіли на сторінці Stylist.inna в Instagram.
Цей аксесуар можна носити навіть у повсякденному житті. Особливо доречним він все-таки буде до образів для святкових подій. Клатчі можна вибирати будь-якої форми та фасону.
Свіжо і стильно виглядатимуть подовжені моделі штанів. Їх можна поєднувати як із підборами, так і зі взуттям на низькій платформі. Ще однією перевагою таких штанів є те, що з ними можна створювати ділові образи та луки у вільному стилі.
Цей аксесуар буде цікавою деталлю у вашому образі. Його можна носити з блузками і навіть деякими сукнями. Також варто поекспериментувати із кольорами краватки.
Знову на піку моди шкіряні сукні. При чому ж неважливо - вони із натуральної шкіри чи еко. Фасон також не грає ключової ролі - це можуть бути моделі різної довжини і типу крою, головне тут - шкіра.
Чоботи з високими халявками - тренд цієї осені. Вони чудово підійдуть до суконь, спідниць і навіть шортів. А ще вони додадуть вишуканості вашому образу.
Такі колготки - це чудовий прийом, аби зробити свій образ справді неперевершеним. Тим паче, що можна "гратись" із відтінками та візерунками виробу.
Такий одяг дуже добре поєднується із іншими принтами, тому вам не складе труднощів створити вишуканий лук. При чому у клітинку абсолютно усі речі виглядають гарно. Тому сміливо експериментуйте.
Найкраще їх поєднувати із високими підборами. Моделі можна вибирати будь-якого типу - як класичні, так і вільного стилю. Особливо стильно виглядають спідниці із розрізом, хоча цей елемент не є обов'язковим.
Якщо трендом минулих років були пальта оверсайз, то цієї осені на піку моди моделі напівприталені. Вони чудово підкреслюватимуть фігуру та додаватимуть тендітності образу.
Раніше ми розповідали про те, які речі будуть у моді восени на думку Андре Тана.
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