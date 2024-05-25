Стилістка показала 5 речей, які псують будь-який образ. Перевіте, чи є вони у вашому гардеробі

Мода на одяг постійно змінюється. Тож навіть одна застаріла річ у вашому гардеробі здатна зіпсувати увесь образ і підкреслити, що ви не знаєтесь на трендах.

Про те, які 5 речей варто викинути зі свого гардероба, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію персонального стиліста Інну в Instagram .

Тонка джинсова сорочка

"Якщо у вашому гардеробі присутня джинсова сорочка із легкого деніму, що виглядає наче ганчірка, то просто її утилізуйте, бо вона тягнутиме весь ваш образ вниз. Джинсова сорочка має бути щільна і добре тримати форму", - каже стиліст.

Така сорочка зіпсує будь-який ваш образ (скриншот із відео)

Приталений спортивний костюм

"Для того, щоб виглядати сучасно, усі спортивні елементи повинні сидіти вільно, окрім тих, які первинно були задумані як приталені - наприклад легінси чи майки. Я не говорю зараз про ці варіанти, де ви "топитесь" у худі або штани звисають. Достатньо просто, щоб костюм сидів вільно", - пояснює експерт.

Спортивний костюм не повинен бути в приталеним (фото: Pinterest)

"Підстрелені" штани

"Мало того, що вони вкорочують ваші ніжки, так вони ще й виглядають дивно. Звісно, таку довжину можна компенсувати іншими прийомами, але це образ стильнішим не зробить. Тому вибирайте довжину трохи вище щиколотки", - каже стиліст.

Такого типу штани сильно урізають зріст (фото: Pinterest)

Куці піджаки та жакети

"Якщо у вас такі є, то просто про них забувайте, інакше вони перенесуть вас у далеке минуле", - пояснює експерт.

Зараз у моді піджаки оверсайз із цупкої тканини, які добре тримають форму.

Куці піджаки та жакети вже вийшли з моди (фото: Pinterest)

Тонка біла футболка

"Не носіть білі футболки із тонкої тканини, що майже просвітлюється. Не вдягайте такі навіть для першого шару. Вони дуже здешевлюють образ. Замініть їх на футболки зі щільної тканини, які ви зможете носити, як окремий елемент", - радить стиліст.

Біла футболка має бути зі щільної тканини (фото: Pinterest)