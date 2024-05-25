Стилистка показала 5 вещей, которые портят любой образ. Проверьте, есть ли они в вашем гардеробе

Мода на одежду постоянно меняется. Так что даже одна устаревшая вещь в вашем гардеробе способна испортить весь образ и подчеркнуть, что вы не знаете последних трендов.

О том, какие 5 вещей следует выбросить из своего гардероба, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию персонального стилиста Инну в Instagram .

Тонкая джинсовая рубашка

"Если в вашем гардеробе присутствует джинсовая рубашка из легкого денима, которая выглядит как тряпка, то просто ее утилизируйте, потому что она будет тянуть весь ваш образ вниз. Джинсовая рубашка должна быть плотной и хорошо держать форму", - говорит стилист.

Такая рубашка испортит любой ваш образ (скриншот из видео)

Приталенный спортивный костюм

"Для того чтобы выглядеть современно, все спортивные элементы должны сидеть свободно, кроме тех, которые первоначально были задуманы как приталенные - например леггинсы или майки. Я не говорю сейчас об тех вариантах, где вы "топитесь" в худи или когда брюки свисают. Достаточно просто, чтобы костюм сидел свободно", - объясняет эксперт.

Спортивный костюм не должен быть приталенным (фото: Pinterest)

"Подстреленные" штаны

"Мало того, что они укорачивают ваши ножки, так они еще и выглядят странно. Конечно, такую длину можно компенсировать другими приемами, но это образ более стильным не сделает. Поэтому выбирайте длину чуть выше лодыжки", - говорит стилист.

Такого типа брюки сильно урезают рост (фото: Pinterest)

Куцые пиджаки и жакеты

"Если у вас такие есть, то просто о них забудьте, иначе они перенесут вас в далекое прошлое", - объясняет эксперт.

Сейчас в моде пиджаки оверсайз из плотной ткани, которая хорошо держит форму.

Куцые пиджаки и жакеты уже вышли из моды (фото: Pinterest)

Тонкая белая футболка

"Не носите белые футболки из тонкой почти просветляющейся ткани. Не надевайте такие даже для первого слоя. Они очень удешевляют образ. Замените их на футболки из плотной ткани, которые вы сможете носить, как отдельный элемент", - советует стилист.

Белая футболка должна быть из плотной ткани (фото: Pinterest)