Стилістка назвала універсальні речі у клітинку: як їх носити (фото)

Як носити універсальні речі у клітинку

Перше що спадає на думку, коли замислюєшся про речі в клітинку - це сорочка. Її можна вважати одним з класичних прикладів речей у такому принті.

Взагалі, цю річ ми, жінки, успішно запозичили у чоловічої моди, даючи їй новий прояв та поєднання і точно надали їй нового подиху, такого ж жіночого і тендітно як і ми самі.

Сорочка у клітинку з джинсами - базове, міжсезонне поєднання та автентичний сет як для повсякденності, так і для більш особливих заходів.

У теплу пору року сет можна доповнити футболкою, або замінити джинси на шорти та додати аксесуари й взуття у вашому стилі.

Як носити речі у клітинку (фото: Pinterest)

Наприклад, цей сет гарно виглядає із чоботами козаками, доволі неординарними окулярами та соломʼяною сумкою.

А восени можна одягнути жакет або завʼязати сорочку на пояс, що послужить вам другим шаром в образі та доповнить його трендовою стилізацією цього року.

Так само спідниця у поєднанні з сорочкою у клітинку буде романтичним образом, у якому можна сміливо відправитись на побачення або на зустріч з подружками.

Сьогодні сорочка у клітинку вражає своїм функціоналом, вона може бути з легкої тканини та міксуватись з багатьма речами у вашому гардеробі, а також може бути виконаною більш з щільної тканини й вона сміливо може претендувати на звання верхнього одягу що не може не тішити тих, хто не любить зайвих речей в гардеробі.

Жакет у клітинку може бути одним з основних елементів, навколо якого можна сформувати цілий капсульний або сезонний гардероб.

Поєднання жакета у клітинку разом з футболкою поло або сорочкою, буде доречним на бізнес-зустрічі, а з майкою та топом для щоденних прогулянок або повсякденних виходів у світ.

Як носити речі у клітинку (фото: Pinterest)

Жакет з сукнею буде добрим доповненням для романтичного, ніжного образу, тому прихильниці жіночих образів можуть взяти до уваги таке елегантне й стримане поєднання речей та обовʼязково доповнити аксесуарами у своєму стилі та настрої.

Ідея костюма в клітинку як раз для вас. Він так само як жакет та сорочка міксується з багатьма речами що робить його зручним у використання.

При виборі костюма памʼятайте про важливість гармонії між принтом та вашою зовнішністю. А якщо ви хочете, щоб актуальність цього сету була якомога довшою, то купіть той костюм, який на ваш погляд буде трішки більший ніж потрібно, або зверніть увагу на варіанти наближені до сучасної класики.

Так, ідея з костюмом більшого розміру звучить доволі дивно, але ця рекомендація саме для тих, хто готовий до нових віянь моди та до нового, актуального силуету який сьогодні не має бути ідеальним, що робить його таким цікавим та трендовим для багатьох модниць.