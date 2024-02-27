Стилистка назвала универсальные вещи в клеточку: как их носить (фото)

Как носить универсальные вещи в клетку

Первое что приходит в голову, когда задумываешься о вещах в клеточку - это рубашка. Ее можно считать одним из классических примеров вещей в таком принте.

Вообще, эту вещь мы, женщины, успешно позаимствовали у мужской моды, давая ей новое проявление и сочетание и точно придали ей новое дыхание, такое же женское и хрупко как и мы сами.

Рубашка в клетку с джинсами - базовое, межсезонное сочетание и аутентичный сет как для повседневности, так и для более особых мер.

В теплое время года сет можно дополнить футболкой или заменить джинсы на шорты и добавить аксессуары и обувь в вашем стиле.

Как носить вещи в клетку (фото: Pinterest)

Например, этот сет хорошо выглядит с сапогами казаками, довольно неординарными очками и соломенной сумкой.

А осенью можно одеть жакет или завязать рубашку на пояс, который послужит вам вторым слоем в образе и дополнит трендовой стилизацией этого года.

Так же юбка в сочетании с рубашкой в клетку будет романтическим образом, в котором можно смело отправиться на свидание или на встречу с подружками.

Сегодня рубашка в клетку поражает своим функционалом, она может быть из легкой ткани и миксоваться со многими вещами в вашем гардеробе, а также может быть выполнена более из плотной ткани и она смело может претендовать на звание верхней одежды что не может не радовать тех, кто не любит лишние вещи в гардеробе.

Жакет в клетку может быть одним из основных элементов, вокруг которого можно сформировать целый капсульный или сезонный гардероб.

Сочетание жакета в клетку вместе с футболкой поло или рубашкой будет уместным на бизнес-встрече, а с майкой и топом для ежедневных прогулок или повседневных выходов в свет.

Как носить вещи в клетку (фото: Pinterest)

Жакет с платьем будет хорошим дополнением для романтического, нежного образа, поэтому поклонницы женских образов могут учесть такое элегантное и сдержанное сочетание вещей и обязательно дополнить аксессуарами в своем стиле и настроении.

Идея костюма в клеточку как раз для вас. Он так же как жакет и рубашка миксуется со многими вещами, что делает его удобным в использовании.

При выборе костюма помните о важности гармонии между принтом и вашей внешностью. А если вы хотите, чтобы актуальность этого сета была как можно длиннее, то купите тот костюм, который на ваш взгляд будет немного больше, чем нужно, или обратите внимание на варианты приближенные к современной классике.

Да, идея с костюмом большего размера звучит довольно странно, но эта рекомендация именно для тех, кто готов к новым веяниям моды и к новому, актуальному силуэту, который сегодня не должен быть идеальным, что делает его таким интересным и трендовым для многих модниц.