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Стилістка назвала речі, які допоможуть бути жіночною та ніжною 8 березня

Святкові образи на 8 березня, які додадуть жіночності (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Жінки завжди хочуть бути красивими та ніжними, але на 8 березня це бажання стає сильніше вдвічі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Святкові образи на 8 березня, які додадуть жіночності 

Вже ось-ось прекрасну половину населення, чекає особливе свято, яке присвячене жінкам - 8 березня. 

Попри те, що ми абсолютно різні та індивідуальні, все одно кожній з нас хочеться відчути себе жіночною, привабливою та особливою. 

У цей день можна, зануритись в атмосферу свята та варто кожній з нас не забувати про те, що ви прекрасні, особливі та унікальні без приводів та подій, а просто так, тому що ви є. 

У Всесвітній жіночий день хочеться проявити свою ніжність, жіночність та елегантність і додати їх до свого образу можна різними спробами, перший з них - рюші та волани.

Сьогодні безліч моделей речей, які наповнені ніжності та різних форм. Наприклад, спідниця волан стала однією з самих популярних моделей цього року. 

Можна поєднати кофтинкою з мережива, кардиганом, сорочкою або навіть світшотом.  Також можна вибрати красиву сукню, або спідницю яка гармонійно поєднається зі штанами, підборами, аксесуарами та сумочкою. 

Варіанти святкових образів з рюшами та влоанами (фото: Pinterest)

Квітковість 

Весна - це час коли квіти актуальні як ніколи.  А жіноче свято чудовий спосіб підкреслити квітучість своєї краси. 

Оберіть колірну гаму свого образу, яка буде гармонійно поєднуватись з вашим кольоротипом і доповніть його принтом з квітів, який стане основним акцентом у вашому образі.

Якщо ви не впевнені що квітковий принт саме для вас, зверніть увагу на аксесуари у формі квітів, це також додасть образу цікавості та урочистості.

Святкові образи на 8 березня у квітковий принт (фото: Pinterest)

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