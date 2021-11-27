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Стилист назвала одежду, которая выглядит дешево: выбросьте ее из гардероба

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Суббота 27 ноября 2021 21:55
Стилист назвала одежду, которая выглядит дешево: выбросьте ее из гардероба Одежда выглядит дешево (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Многие девушки хотят выглядеть стильно и не тратить на это много денег. Однако, сумка с потертостями, яркая белье и вещи не по размеру, только портят внешний вид и выглядят дешево.

Так, стилистка Анна Бэй из Лондона на своем YouTube-канале опубликовала видео, в котором перечислила одежду, которую не нужно носить.

Какая одежда выглядит дешево

Белье

По словам стилистки, она должна быть нейтральных тонов под светлыми вещами. Также белье должно быть из таких тканей, как шелк или тонкий хлопок. Она отметила, что контуры кружева на ткани делают образ менее стильным.

Сочетание цветов

Эксперт говорит, если на каком-то предмете одежды есть принт, то нужно подбирать остальную одежду, опираясь на оттенок рисунка. Однако, здесь важно не перестараться, ведь по словам стилиста, можно быть похожим на клоуна.

Обувь и сумки

Как рассказала блогер, обувь и сумки с потертостями и царапинами сильно портят и "удешевляют" весь образ. Поэтому специалист рекомендует их лишиться.

Размер одежды

Отмечается, что нелепо выглядят вещи, которые слишком маленького или большого размера. Стилист рекомендует девушкам носить одежду, которая будет подчеркивать их фигуру.

Ранее мы сообщали, как выглядеть изящно при любом размере.

Также стилист показала, как одеваться в холод.

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