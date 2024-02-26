Стилистка назвала самые модные вещи на весну 2024 года

В скором времени наступит весна, так что пора менять гардероб.

Какие вещи будут в тренде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на стилистку Яну Платонову в Instagram.

Куртка с воротником

Выбирайте на весну куртку с воротником и массивными карманами. Такой вариант куртки относится к эстетике grandpa core. Она может быть укороченной, удлиненной или стеганной.

Ремень шнурок

В новом сезоне дизайнеры советуют делать акценты на талии, поэтому советуем вам добавлять пояс на жакет в виде шнурка, способного мгновенно улучшить аутфит.

Открытые плечи

Уже активно вирусится тренд на открытые плечи в свитерах и платьях. Долгое время эти вещи считались антитрендовыми, впрочем, снова будут актуальными в будущем сезоне.

Капри

Кроме того, в моду вернутся капри из 90-х, которые очень давно и надолго вышли из моды. Если их грамотно стилизовать, то они могут выглядеть довольно стильно в сочетании с другим нарядом.

Бордовый цвет

Весной обращайте внимание на все цвета бордового цвета. Лучшим капиталовложением станет сумка или обувь.

Кеды с язычками

Кеды Adidas Samba не вышли из моды, а напротив, добавили себе модный аксессуар в виде язычка. Новую пару обуви создали в коллаборации с брендом Wales Bonner.

Удлиненные сумки

В новом сезоне в моде будут габаритные сумки-шоперы, но и без удлиненных сумок не обойтись. Это кое-что интересное и красивое, которое сможет дополнить ваш аутфит.

Леопардовый принт

В 2024 году особенно популярен леопардовый принт. Дизайнеры предлагают выбирать для себя немало нарядов с хищным принтом, сумок, обуви или даже верхней одежды.

Мокасины

Весной можно ожидать возвращения мокасины. Тренд на эту обувь еще не набрал популярности, так что можете покупать их и быть среди тех, кто поддержит ее на этапе зарождения.