Стилистка назвала самые модные вещи на весну 2024 года
В скором времени наступит весна, так что пора менять гардероб.
Какие вещи будут в тренде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на стилистку Яну Платонову в Instagram.
Куртка с воротником
Выбирайте на весну куртку с воротником и массивными карманами. Такой вариант куртки относится к эстетике grandpa core. Она может быть укороченной, удлиненной или стеганной.
Ремень шнурок
В новом сезоне дизайнеры советуют делать акценты на талии, поэтому советуем вам добавлять пояс на жакет в виде шнурка, способного мгновенно улучшить аутфит.
Открытые плечи
Уже активно вирусится тренд на открытые плечи в свитерах и платьях. Долгое время эти вещи считались антитрендовыми, впрочем, снова будут актуальными в будущем сезоне.
Капри
Кроме того, в моду вернутся капри из 90-х, которые очень давно и надолго вышли из моды. Если их грамотно стилизовать, то они могут выглядеть довольно стильно в сочетании с другим нарядом.
Бордовый цвет
Весной обращайте внимание на все цвета бордового цвета. Лучшим капиталовложением станет сумка или обувь.
Кеды с язычками
Кеды Adidas Samba не вышли из моды, а напротив, добавили себе модный аксессуар в виде язычка. Новую пару обуви создали в коллаборации с брендом Wales Bonner.
Удлиненные сумки
В новом сезоне в моде будут габаритные сумки-шоперы, но и без удлиненных сумок не обойтись. Это кое-что интересное и красивое, которое сможет дополнить ваш аутфит.
Леопардовый принт
В 2024 году особенно популярен леопардовый принт. Дизайнеры предлагают выбирать для себя немало нарядов с хищным принтом, сумок, обуви или даже верхней одежды.
Мокасины
Весной можно ожидать возвращения мокасины. Тренд на эту обувь еще не набрал популярности, так что можете покупать их и быть среди тех, кто поддержит ее на этапе зарождения.
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