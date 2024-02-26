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Стилистка назвала самые модные вещи на весну 2024 года

Понедельник 26 февраля 2024 12:59
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Стилистка назвала самые модные вещи на весну 2024 года Стилистка назвала самые модные вещи весны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В скором времени наступит весна, так что пора менять гардероб.

Какие вещи будут в тренде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на стилистку Яну Платонову в Instagram.

Куртка с воротником

Выбирайте на весну куртку с воротником и массивными карманами. Такой вариант куртки относится к эстетике grandpa core. Она может быть укороченной, удлиненной или стеганной.

Стилистка назвала самые модные вещи на весну 2024 года

Ремень шнурок

В новом сезоне дизайнеры советуют делать акценты на талии, поэтому советуем вам добавлять пояс на жакет в виде шнурка, способного мгновенно улучшить аутфит.

Стилистка назвала самые модные вещи на весну 2024 года

Открытые плечи

Уже активно вирусится тренд на открытые плечи в свитерах и платьях. Долгое время эти вещи считались антитрендовыми, впрочем, снова будут актуальными в будущем сезоне.

Стилистка назвала самые модные вещи на весну 2024 годаКапри

Кроме того, в моду вернутся капри из 90-х, которые очень давно и надолго вышли из моды. Если их грамотно стилизовать, то они могут выглядеть довольно стильно в сочетании с другим нарядом.

Стилистка назвала самые модные вещи на весну 2024 года

Бордовый цвет

Весной обращайте внимание на все цвета бордового цвета. Лучшим капиталовложением станет сумка или обувь.

Стилистка назвала самые модные вещи на весну 2024 года

Кеды с язычками

Кеды Adidas Samba не вышли из моды, а напротив, добавили себе модный аксессуар в виде язычка. Новую пару обуви создали в коллаборации с брендом Wales Bonner.

Стилистка назвала самые модные вещи на весну 2024 года

Удлиненные сумки

В новом сезоне в моде будут габаритные сумки-шоперы, но и без удлиненных сумок не обойтись. Это кое-что интересное и красивое, которое сможет дополнить ваш аутфит.

Стилистка назвала самые модные вещи на весну 2024 года

Леопардовый принт

В 2024 году особенно популярен леопардовый принт. Дизайнеры предлагают выбирать для себя немало нарядов с хищным принтом, сумок, обуви или даже верхней одежды.

Стилистка назвала самые модные вещи на весну 2024 года

Мокасины

Весной можно ожидать возвращения мокасины. Тренд на эту обувь еще не набрал популярности, так что можете покупать их и быть среди тех, кто поддержит ее на этапе зарождения.

Стилистка назвала самые модные вещи на весну 2024 года

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