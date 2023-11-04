Стилістка назвала головні критерії, як вибрати ідеальне пальто. Ось на що треба звертати увагу

Для тих, хто надумався купувати пальто на зиму, варто спершу врахувати, які критерії виробу є найважливішими. При правильному підході до покупки, такий верхній одяг прослужить вам не один сезон і весь цей час матиме стильний вигляд.
Про те, як вибрати ідеальне пальто, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію персонального стиліста Оксани Мацьків в Instagram.
"Ідеальне пальто - це однозначно про класику, про розкіш верхнього одягу, і склад у нього має бути виключно натуральним - усі види шерсті, кашемір, можуть бути вкраплення віскози, але однозначно - не поліестер", - говорить експерт.
Вона пояснює, що усі пальта умовно можна поділити на дві категорії. Перша - це не структуровані пальта, які йдуть без підкладки та наплічників.
"По силуету - це або пальто-кокон, або пальто-халат, або на запах. Найчастіше вони йдуть без ґудзиків, але із паском. Якщо ним підв'язатись, ви виводите свій силует у форму пісочного годинника", - каже Мацьків.
Другий вид - структуровані та жорсткі пальта, які йдуть із наплічником і підкладкою. Вони у жодному разі не йдуть із паском у комплекті, оскільки це навпаки тільки додасть фігурі об'ємів.
"Важливо враховувати співвідношення лацканів до розміру вашого обличчя та рис. Для дівчат із дрібним обличчям вибираємо менші лацкани, для дівчат із об'ємними рисами обличчя - більші лацкани. Уникайте лацканів, які будуть вас переносити в інші десятиліття - занадто розлогі, занадто витягнуті чи куці", - говорить стиліст.
Вона додає, що ґудзики мають бути в тон пальто, або ж чорного чи черепашкового кольору. Саме вони додають дороговизни.
"Вибирайте пальта із класичною довжиною, яка буде вас виструнчувати. Це приблизно на долоню вище коліна, або 2-4 см нижче коліна. І однозначно найрозкішніше виглядають пальта довжини міді", - наголошує Мацьків.
Новачка варто приглянутись до класичних моделей. Вони зберігають актуальність десятиліттями.
"Якщо ви не впевнені у своїй надивленості, то не варто рухатись у бік божевільних декорацій, накладок, комбінації різних кольорів. Чим простіша і лаконічніша модель - тим дорожче вона виглядатиме", - говорить стиліст.
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