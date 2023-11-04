Стилістка назвала головні критерії, як вибрати ідеальне пальто. Ось на що треба звертати увагу

Яким має бути ідеальне пальто

"Ідеальне пальто - це однозначно про класику, про розкіш верхнього одягу, і склад у нього має бути виключно натуральним - усі види шерсті, кашемір, можуть бути вкраплення віскози, але однозначно - не поліестер", - говорить експерт.

Вона пояснює, що усі пальта умовно можна поділити на дві категорії. Перша - це не структуровані пальта, які йдуть без підкладки та наплічників.

"По силуету - це або пальто-кокон, або пальто-халат, або на запах. Найчастіше вони йдуть без ґудзиків, але із паском. Якщо ним підв'язатись, ви виводите свій силует у форму пісочного годинника", - каже Мацьків.

Другий вид - структуровані та жорсткі пальта, які йдуть із наплічником і підкладкою. Вони у жодному разі не йдуть із паском у комплекті, оскільки це навпаки тільки додасть фігурі об'ємів.

Яким має бути декор, довжина і складність крою

"Важливо враховувати співвідношення лацканів до розміру вашого обличчя та рис. Для дівчат із дрібним обличчям вибираємо менші лацкани, для дівчат із об'ємними рисами обличчя - більші лацкани. Уникайте лацканів, які будуть вас переносити в інші десятиліття - занадто розлогі, занадто витягнуті чи куці", - говорить стиліст.

Вона додає, що ґудзики мають бути в тон пальто, або ж чорного чи черепашкового кольору. Саме вони додають дороговизни.

"Вибирайте пальта із класичною довжиною, яка буде вас виструнчувати. Це приблизно на долоню вище коліна, або 2-4 см нижче коліна. І однозначно найрозкішніше виглядають пальта довжини міді", - наголошує Мацьків.

Новачка варто приглянутись до класичних моделей. Вони зберігають актуальність десятиліттями.

"Якщо ви не впевнені у своїй надивленості, то не варто рухатись у бік божевільних декорацій, накладок, комбінації різних кольорів. Чим простіша і лаконічніша модель - тим дорожче вона виглядатиме", - говорить стиліст.