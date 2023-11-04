Стилистка назвала главные критерии, как выбрать идеальное пальто. Вот на что нужно обращать внимание

Каким должно быть идеальное пальто

"Идеальное пальто - это однозначно о классике, о роскоши верхней одежды. Состав у него должен быть исключительно натуральным - все виды шерсти, кашемира, могут быть вкрапления вискозы, но однозначно - не полиэстер", - говорит эксперт.

Она объясняет, что все пальто условно можно разделить на две категории. Первая - это не структурированные пальто, которые идут без подкладки и рюкзаков.

"По силуэту - это либо пальто-кокон, либо пальто-халат, либо на запах. Чаще они идут без пуговиц, но с поясом. Если им подвязаться, вы выводите свой силуэт в форму песочных часов", - говорит Мацькив.

Второй вид - структурированные и жесткие пальто, идущие с подплечником и подкладкой. Они ни в коем случае не идут с поясом в комплекте, поскольку это наоборот только придаст фигуре объемы.

Каким должен быть декор, длина и сложность кроя

"Важно учитывать соотношение лацканов к размеру вашего лица и рис. Для девушек с мелким лицом выбираем меньшие лацканы, для девушек с объемными чертами лица - большие лацканы. Избегайте лацканов, которые будут вас переносить в другие десятилетия - слишком раскидистые, слишком вытянутые или куцые", - говорит стилист.

Она добавляет, что пуговицы должны быть в тон пальто, или черного или ракушечного цвета. Именно они добавляют дороговизны.

"Выбирайте пальто с классической длиной, которая будет вас делать более стройными. Это примерно на ладонь выше колена, или 2-4 см ниже колена. И однозначно шикарнее всего выглядят пальто длины миди", - отмечает Мацькив.

Новичкам стоит присмотреться к классическим моделям. Они сохраняют актуальность десятилетиями.

"Если вы не уверены в своей наглядности, то не стоит двигаться в сторону безумных декораций, накладок, комбинации разных цветов. Чем проще и лаконичнее модель - тем дороже она будет выглядеть", - говорит стилист.