Стилістика сказала, що робити, коли виникає відчуття, що вам нічого носити

Що робити, коли нічого носити

Одна з основних проблем жінок - маючи велику кількість речей, нічого носити та й ні з чим. Цю проблему можна вирішити за допомогою використання правильних стилістичних принципів для створення образів.

Принцип сету

Сет - це комбінація із декількох речей. Так би мовити, основа, яку можна доповнити будь-якими аксесуарами, взуттям, сумками та прикрасами.

Якщо ви любитель мінімалізму або стикаєтесь із проблемою довгих зборів, при цьому купа речей і нічого не міксується між собою у єдиний образ, то вихід - створити сет і доповнювати його чим побажаєте, враховуючи вподобання та індивідуальність стилю.

Що робити, коли нічого носити (фото: Freepik)

Зміна взуття

Взуття - один із компонентів, який задає настрій вашому образу. Змінюючи взуття, образи наповнюються новими фарбами. Маючи лише один сет, ви зможете трансформувати його під різні події та обставини життя.

Багатошаровий образ

Принцип створення образу, де поєднуються різні шари одягу та аксесуарів. Образ складається із кількох частин-шарів:

перший досить простий, створюється із двох речей - верху та низу

Другий, - це вже додавання верхнього шару одежі, наприклад, піджаку, куртки, кімоно, кардигану, кофти, світшота, аксесуарів тощо.

Зробивши 4 основних простих сети, можна додати другий шар - жакет. Таким чином, ми можемо отримати цілих 8 нових образів, завдяки лише одній речу

Користуючись цими методами створення образів, вам знадобиться близько 6 речей, 4 пари взуття, щоб отримати цілу міні-капсулу із 23 образів.

Тож, для того, щоб мати гарний вигляд та бути цікавою, не потрібна купа речей, грошей та багато витраченого часу.