Це головний тренд: стиліст показала, як правильно носити смугастий принт

Смугастий принт був на піку популярності кілька років тому і тепер він знову у моді. Стиліст розповіла, як правильно носити такі речі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку стиліста Наталії Москаленко.

Як правильно носити головний принт сезону

За словами стиліста, це єдиний принт, який постійно є в її гардеробі, незалежно від трендів.

При стилізації варто дотримуватись таких порад:

якщо одягаєте цей принт в "пртретну зону", оберіть поєднання кольорів з вашої палітри, відповідно кольоротипу. Це освіжить обличчя

якщо маєте середню, чи низьку контрастність і не робите макіяж, краще уникати таких контрастних поєднань, як чорно-біле, або чорне з червоним

ширина принту: якщо маєте розмір plus size, то дуже широкі смуги додадуть ще обʼєму. Краще обрати середні по ширині

Значна перевага смугастого принту в тому, що його можна носити будь-де. Цей візерунок ідеально вписується в робочий дрескод, курортний відпочинок чи вечірній образ. Треба тільки обрати правильний фасон та кольорове рішення.

До того ж смугасті сукні часто асоціюються саме з морським відпочинком, тому в теплу пору року їх можна частіше побачити серед колекцій брендів.

Стиліст показала, як носити смугастий принт (фото: instagram.com/nata_moskalenko)