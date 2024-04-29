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Це головний тренд: стиліст показала, як правильно носити смугастий принт

Понеділок 29 квітня 2024 10:38
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Це головний тренд: стиліст показала, як правильно носити смугастий принт Стиліст показала, як носити смугастий принт (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталя Москаленко

Смугастий принт був на піку популярності кілька років тому і тепер він знову у моді. Стиліст розповіла, як правильно носити такі речі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.

Як правильно носити головний принт сезону

За словами стиліста, це єдиний принт, який постійно є в її гардеробі, незалежно від трендів.

При стилізації варто дотримуватись таких порад:

  • якщо одягаєте цей принт в "пртретну зону", оберіть поєднання кольорів з вашої палітри, відповідно кольоротипу. Це освіжить обличчя
  • якщо маєте середню, чи низьку контрастність і не робите макіяж, краще уникати таких контрастних поєднань, як чорно-біле, або чорне з червоним
  • ширина принту: якщо маєте розмір plus size, то дуже широкі смуги додадуть ще обʼєму. Краще обрати середні по ширині

Значна перевага смугастого принту в тому, що його можна носити будь-де. Цей візерунок ідеально вписується в робочий дрескод, курортний відпочинок чи вечірній образ. Треба тільки обрати правильний фасон та кольорове рішення.

До того ж смугасті сукні часто асоціюються саме з морським відпочинком, тому в теплу пору року їх можна частіше побачити серед колекцій брендів.

Це головний тренд: стиліст показала, як правильно носити смугастий принтЦе головний тренд: стиліст показала, як правильно носити смугастий принтЦе головний тренд: стиліст показала, як правильно носити смугастий принтСтиліст показала, як носити смугастий принт (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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