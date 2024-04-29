Це головний тренд: стиліст показала, як правильно носити смугастий принт
Смугастий принт був на піку популярності кілька років тому і тепер він знову у моді. Стиліст розповіла, як правильно носити такі речі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.
Як правильно носити головний принт сезону
За словами стиліста, це єдиний принт, який постійно є в її гардеробі, незалежно від трендів.
При стилізації варто дотримуватись таких порад:
- якщо одягаєте цей принт в "пртретну зону", оберіть поєднання кольорів з вашої палітри, відповідно кольоротипу. Це освіжить обличчя
- якщо маєте середню, чи низьку контрастність і не робите макіяж, краще уникати таких контрастних поєднань, як чорно-біле, або чорне з червоним
- ширина принту: якщо маєте розмір plus size, то дуже широкі смуги додадуть ще обʼєму. Краще обрати середні по ширині
Значна перевага смугастого принту в тому, що його можна носити будь-де. Цей візерунок ідеально вписується в робочий дрескод, курортний відпочинок чи вечірній образ. Треба тільки обрати правильний фасон та кольорове рішення.
До того ж смугасті сукні часто асоціюються саме з морським відпочинком, тому в теплу пору року їх можна частіше побачити серед колекцій брендів.
Стиліст показала, як носити смугастий принт (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
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