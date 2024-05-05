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Стилистика сказала, что делать, когда возникает ощущение, что вам нечего носить

Что делать, когда нечего носить (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Часто у женщин бывает ощущение, что вам совсем нечего носить, но на такие случаи есть полезные советы от стилиста.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Кишеньковий стиліст".

Что делать, когда нечего носить

Одна из основных проблем женщин - имея большое количество вещей, нечего носить и ни с чем. Эту проблему можно решить с использованием правильных стилистических принципов для создания образов.

Принцип сета

Сет - это комбинация из нескольких вещей. Так сказать, основа, которую можно дополнить любыми аксессуарами, обувью, сумками и украшениями.

Если вы любитель минимализма или сталкиваетесь с проблемой длительных сборов, при этом у вас куча вещей и ничего не миксируется между собой в единый образ, то выход - создать сет и дополнять его чем пожелаете, учитывая предпочтения и индивидуальность стиля.

Что делать, когда нечего носить (фото: Freepik)

Смена обуви

Обувь - один из компонентов, задающий настроение вашему образу. Меняя обувь, образы наполняются новыми красками. Имея всего один сет, вы сможете трансформировать его под разные события и обстоятельства жизни.

Многослойный образ

Принцип создания образа, где сочетаются разные слои одежды и аксессуаров. Образ состоит из нескольких частей-слоев:

  • первый довольно простой, создается из двух вещей - верха и низа
  • Второй - это уже добавление верхнего слоя одежды, например, пиджака, куртки, кимоно, кардигана, кофты, свитшота, аксессуаров и т.д.

Сделав 4 основных простых сети, можно добавить второй слой - жакет. Таким образом, мы можем получить целых 8 новых образов, благодаря только одной вещи

Используя эти методы создания образов, вам понадобится около 6 вещей, 4 пары обуви, чтобы получить целую мини-капсулу из 23 образов.

Поэтому, чтобы выглядеть красиво и быть интересной, не нужна куча вещей, денег и много потраченного времени.

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