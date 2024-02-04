Стилісти показали трендові стрижки, які будуть на піку популярності у 2024 році (фото)

Стрижка Боб залишається позачасовою стрижкою, яка ніколи не виходить з моди. Вона лише видозмінюється з десятиліттями. У цьому році вона знову буде на піку популярності.

Про 5 найстильніших варіантів стрижки Боб розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Who What Wear.

Боб 90-х

"Боб 90-х - це класична зачіска, яка характеризується стрижкою довжиною до підборіддя або трохи довшою з тупими кінцями, яка часто супроводжується шарами, що обрамляють обличчя та укладаються зі скосом", - каже перукар Джорданна Кобелла.

За її словами, ця стрижка залишатиметься популярною у 2024 році завдяки відродженню моди 90-х.

"Простота та універсальність Бобу 90-х робить його вічним вибором, який виходить за межі трендів", - додає перукар.

Стильний варіант стрижки Боб (фото: Instsgram/HAILEYBIEBER)

Блант Боб

Блант-Боб останнім часом домінує в модних образах, він залишається позачасовою короткою стрижкою, яка найближчим часом нікуди не дінеться.

"Блант-Боб має прямий, рівномірний зріз на кінцях. Його можна носити різної довжини, і він відомий своїм гострим і сучасним виглядом", - каже стиліст Афродіта Куцукі.

Стильний варіант стрижки Боб (фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT)

Перевернутий Боб

Також відомий як складний Боб або градуйований Боб повертається у 2024 році з сучасним оновленням.

"Перевернутий Боб - коротший ззаду і поступово подовжується спереду, що створює ефект складеності під кутом. Ця стрижка підкреслює вашу лінію щелепи та привертає увагу до вилиць. Градуйований Боб має вкорочену довжину ззаду з доданим об’ємом, а спереду - більша довжина", - пояснює Куцукі.

Цей варіант стрижки підходить як овальній, так і круглій формі обличчя.

Стильний варіант стрижки Боб (фото: Instagram/GREGORYRUSSELLHAIR)

Італієць Боб

Італійський Боб - це довша, пружніша, чуттєвіша та універсальніша стрижка, яка надає гламуру Старому Голлівуду. Така стрижка була в актрис Джин Тірні та Елізабет Тейлор.

"Італійський Боб справив великий сплеск на наших екранах в образі Люсії у другому сезоні "Білого лотоса", ставши одним із найбільших трендів у зачісці 2023 року, водночас повернувши бічний проділ знову в моду", - говорить перукар Холлі Роуз Кларк.

Стильний варіант стрижки Боб (фото: Instagram/SIMONATABASCO)

Класичний Боб

Класичний Боб виходить за межі сезонних трендів і виглядає стильно практично на всіх.

"Вічний і універсальний, класичний Боб - це стрижка довжиною до підборіддя з прямою та рівною лінією. Це простий і елегантний образ, який можна підлаштувати відповідно до індивідуальних уподобань", - додає вона.

Стильний варіант стрижки Боб (фото: Instagram/TYLYNNNGUYEN)