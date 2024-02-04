Стилисты показали трендовые стрижки, которые будут на пике популярности в 2024 году (фото)

Стрижка Боб остается стрижкой, которая никогда не выходит из моды. Она только видоизменяется с десятилетиями. В этом году она снова будет на пике популярности.

О 5 самых стильных вариантах стрижки Боб рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Who What Wear.

Боб 90-х

"Боб 90-х - это классическая прическа, которая характеризуется стрижкой длиной до подбородка или чуть более длинной с тупыми концами, которая часто сопровождается обрамляющими лицо слоями и укладываются со скосом", - говорит парикмахер Джорданна Кобелла.

По ее словам, эта стрижка будет оставаться популярной в 2024 году благодаря возрождению моды 90-х.

"Простота и универсальность Боба 90-х делает его вечным выбором, выходящим за пределы трендов", - добавляет парикмахер.

Стильный вариант стрижки Боб (фото: Instsgram/HAILEYBIEBER)

Блант Боб

Блант-Боб в последнее время доминирует в модных образах, он остается стильной короткой стрижкой, которая в ближайшее время никуда не денется.

"Блант-Боб имеет прямой, равномерный срез на концах. Его можно носить разной длины, и он известен своим острым и современным видом", - говорит стилист Афродита Куцуки.

Стильный вариант стрижки Боб (фото: LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT)

Перевернутый Боб

Также известен как сложный Боб или градуированный Боб возвращается в 2024 году с современным обновлением.

"Перевернутый Боб - короче сзади и постепенно удлиняется спереди, что создает эффект сложенности под углом. Эта стрижка подчеркивает вашу линию челюсти и привлекает внимание к скулам. Градуированный Боб имеет укороченную длину сзади с добавленным объемом, а спереди - большая длина", - говорит Куцуки.

Этот вариант стрижки подходит как к овальной, так и к круглой форме лица.

Стильный вариант стрижки Боб (фото: Instagram/GREGORYRUSSELLHAIR)

Итальянец Боб

Итальянский Боб - это более длинная, более упругая, более чувственная и универсальная стрижка, которая придает гламура Старому Голливуду. Такая стрижка была у актрис Джин Тирни и Элизабет Тейлор.

"Итальянский Боб произвел большой всплеск на наших экранах в образе Люсии во втором сезоне "Белого лотоса" и став одним из самых больших трендов в 2023 года, одновременно вернув боковой пробор снова в моду", - говорит парикмахер Холли Роуз Кларк.

Стильный вариант стрижки Боб (фото: Instagram/SIMONATABASCO)

Классический Боб

Классический Боб выходит за пределы сезонных трендов и смотрится стильно практически на всех.

"Вечный и универсальный, классический Боб - это стрижка длиной до подбородка с прямой и ровной линией. Это простой и элегантный образ, который можно сделать в соответствии с индивидуальными предпочтениями", - добавляет она.

Стильный вариант стрижки Боб (фото: Instagram/TYLYNNNGUYEN)