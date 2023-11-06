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Стиліст розповіла, як правильно підібрати шкіряні брюки, щоб залишатися у тренді

Як правильно вибрати шкіряні брюки (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Шкіряні брюки стали трендом ще кілька років тому і досі залишаються одним з улюблених елементів гардеробу у жінок та молодих дівчат. Вони зручні, теплі та майже в усіх випадках універсальні.

Про те, як правильно вибрати шкіряні брюки та залишитись у тренді, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган “Кишеньковий стиліст”.

Чому шкіряні брюки такі популярні 

Шкіряні брюки можна сміливо назвати must have жіночого гардероба, адже у холодні періоди вони є просто незамінними. Але з надмірною популярністю, виробники та дизайнери почали розробляти різні фасони, що ускладнює вибір. 

Проте жінки все більше звертають увагу на шкіряні брюки або лосини. Це виглядає завжди стильно, привабливо, а головне, такі штани є зручними та зазвичай мають теплу підкладку, що дозволяє  знаходитись у теплі та комфорті.

Як вибрати ідеальні шкіряні брюки (фото: Freepik)

Існують такі види шкіряних брюк як: 

  • лосини
  • класичні прямі
  • брюки кльош
  • з розрізами

А також вони мають багато кольорів, від чорного до зеленого, тож, іноді обрати буває досить складно, але є декілька корисних правил, за допомогою яких можна вибрати ідеальні шкіряні штани відповідно до своєї фігури та вподобань. 

 Як вибрати ідеальні шкіряні брюки (фото: t.me/eliz_gan)

Головні правила підбору шкіряних брюк від стиліста: 

  • вам має бути зручно не лише стояти, а й сидіти й рухатись у шкіряних штанях
  • обирайте річ так, щоб між тілом і річчю було повітря, це дає комфорт та забезпечує зручність
  • слідкуйте за фасоном речі, обовʼязково перевірте шви або кишені та чи правильно пришита підкладка, якщо вона є
  • стиліст рекомендує не купувати штани бежевих та тілесних кольорів, якщо вони в обтяжку.  Іноді, це виглядає недоречно
  • якщо ви купуєте річ з розрахунком не на один сезон, зверніть увагу на штани з мінімальним декором. Таким чином вони будуть набагато універсальніші ніж ті, які явно демонструють свою приналежність до певного тренду.

 Як вибрати ідеальні шкіряні брюки (фото: t.me/eliz_gan)

Раніше ми розповідали про 5 українських брендів, які обирають Мадонна, Бейонсе та інші голлівудські зірки.

Також читайте наш матеріал про те, що таке капсула гардеробу і чому вона необхідна кожній сучасній жінці.

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