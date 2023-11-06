Стиліст розповіла, як правильно підібрати шкіряні брюки, щоб залишатися у тренді

Шкіряні брюки стали трендом ще кілька років тому і досі залишаються одним з улюблених елементів гардеробу у жінок та молодих дівчат. Вони зручні, теплі та майже в усіх випадках універсальні.
Про те, як правильно вибрати шкіряні брюки та залишитись у тренді, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган “Кишеньковий стиліст”.
Шкіряні брюки можна сміливо назвати must have жіночого гардероба, адже у холодні періоди вони є просто незамінними. Але з надмірною популярністю, виробники та дизайнери почали розробляти різні фасони, що ускладнює вибір.
Проте жінки все більше звертають увагу на шкіряні брюки або лосини. Це виглядає завжди стильно, привабливо, а головне, такі штани є зручними та зазвичай мають теплу підкладку, що дозволяє знаходитись у теплі та комфорті.
Як вибрати ідеальні шкіряні брюки (фото: Freepik)
Існують такі види шкіряних брюк як:
А також вони мають багато кольорів, від чорного до зеленого, тож, іноді обрати буває досить складно, але є декілька корисних правил, за допомогою яких можна вибрати ідеальні шкіряні штани відповідно до своєї фігури та вподобань.
Як вибрати ідеальні шкіряні брюки (фото: t.me/eliz_gan)
Як вибрати ідеальні шкіряні брюки (фото: t.me/eliz_gan)
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