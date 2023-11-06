Стиліст розповіла, як правильно підібрати шкіряні брюки, щоб залишатися у тренді

Чому шкіряні брюки такі популярні

Шкіряні брюки можна сміливо назвати must have жіночого гардероба, адже у холодні періоди вони є просто незамінними. Але з надмірною популярністю, виробники та дизайнери почали розробляти різні фасони, що ускладнює вибір.

Проте жінки все більше звертають увагу на шкіряні брюки або лосини. Це виглядає завжди стильно, привабливо, а головне, такі штани є зручними та зазвичай мають теплу підкладку, що дозволяє знаходитись у теплі та комфорті.

Як вибрати ідеальні шкіряні брюки (фото: Freepik)

Існують такі види шкіряних брюк як:

лосини

класичні прямі

брюки кльош

з розрізами

А також вони мають багато кольорів, від чорного до зеленого, тож, іноді обрати буває досить складно, але є декілька корисних правил, за допомогою яких можна вибрати ідеальні шкіряні штани відповідно до своєї фігури та вподобань.

Як вибрати ідеальні шкіряні брюки (фото: t.me/eliz_gan)

Головні правила підбору шкіряних брюк від стиліста:

вам має бути зручно не лише стояти, а й сидіти й рухатись у шкіряних штанях

обирайте річ так, щоб між тілом і річчю було повітря, це дає комфорт та забезпечує зручність

слідкуйте за фасоном речі, обовʼязково перевірте шви або кишені та чи правильно пришита підкладка, якщо вона є

стиліст рекомендує не купувати штани бежевих та тілесних кольорів, якщо вони в обтяжку. Іноді, це виглядає недоречно

якщо ви купуєте річ з розрахунком не на один сезон, зверніть увагу на штани з мінімальним декором. Таким чином вони будуть набагато універсальніші ніж ті, які явно демонструють свою приналежність до певного тренду.

Як вибрати ідеальні шкіряні брюки (фото: t.me/eliz_gan)