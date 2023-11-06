Стилист рассказала, как правильно подобрать кожаные брюки, чтобы оставаться в тренде

Кожаные брюки стали трендом еще несколько лет назад и до сих пор остаются одним из любимых элементов гардероба у женщин и молодых девушек. Они удобные, тёплые и почти во всех случаях универсальны.
О том, как правильно выбрать кожаные брюки и остаться в тренде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".
Кожаные брюки можно смело назвать must have женского гардероба, ведь в холодные периоды они просто незаменимы. Но с избыточной популярностью, производители и дизайнеры начали разрабатывать различные фасоны, что усложняет выбор.
Однако женщины все больше обращают внимание на кожаные брюки или лосины. Это выглядит всегда стильно, привлекательно, а главное, такие брюки удобны и обычно имеют теплую подкладку, что позволяет находиться в тепле и комфорте.
Как выбрать идеальные кожаные брюки (фото: Freepik)
Есть такие виды кожаных брюк как:
А также у них много цветов, от черного до зеленого, поэтому иногда выбрать бывает довольно сложно, но есть несколько полезных правил, благодаря которым, можно выбрать идеальные кожаные брюки в соответствии со своей фигурой и предпочтениями.
Как выбрать идеальные кожаные брюки (фото: t.me/eliz_gan)
Как выбрать идеальные кожаные брюки (фото: t.me/eliz_gan)
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