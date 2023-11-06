RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стилист рассказала, как правильно подобрать кожаные брюки, чтобы оставаться в тренде

Как правильно выбрать кожаные брюки (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Кожаные брюки стали трендом еще несколько лет назад и до сих пор остаются одним из любимых элементов гардероба у женщин и молодых девушек. Они удобные, тёплые и почти во всех случаях универсальны.

О том, как правильно выбрать кожаные брюки и остаться в тренде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Почему кожаные брюки так популярны

Кожаные брюки можно смело назвать must have женского гардероба, ведь в холодные периоды они просто незаменимы. Но с избыточной популярностью, производители и дизайнеры начали разрабатывать различные фасоны, что усложняет выбор.

Однако женщины все больше обращают внимание на кожаные брюки или лосины. Это выглядит всегда стильно, привлекательно, а главное, такие брюки удобны и обычно имеют теплую подкладку, что позволяет находиться в тепле и комфорте.

Как выбрать идеальные кожаные брюки (фото: Freepik)

Есть такие виды кожаных брюк как:

  • лосины
  • классические прямые
  • брюки клеш
  • с разрезами

А также у них много цветов, от черного до зеленого, поэтому иногда выбрать бывает довольно сложно, но есть несколько полезных правил, благодаря которым, можно выбрать идеальные кожаные брюки в соответствии со своей фигурой и предпочтениями.

  Как выбрать идеальные кожаные брюки (фото: t.me/eliz_gan)

Главные правила подбора кожаных брюк от стилиста:

  • Вам должно быть удобно не только стоять, но и сидеть и двигаться в кожаных штанах
  • выбирайте вещь так, чтобы между телом и вещью был воздух, это дает комфорт и обеспечивает удобство
  • следите за фасоном вещи, обязательно проверьте швы или карманы и правильно ли пришита подкладка, если она есть
  • стилист рекомендует не покупать брюки бежевого и телесного цвета, если они в обтяжку. Иногда это выглядит неуместно
  • если вы приобретаете вещь с расчетом не на один сезон, обратите внимание на брюки с минимальным декором. Таким образом они будут гораздо универсальнее тех, которые явно демонстрируют свою принадлежность к определенному тренду.

  Как выбрать идеальные кожаные брюки (фото: t.me/eliz_gan)

Ранее мы рассказывали о 5 украинских брендах, которые выбирают Мадонна, Бейонсе и другие голливудские звезды.

Также читайте наш материал о том, что такое капсула гардероба и почему она необходима каждой современной женщине.

Читайте РБК-Украина в Google News
трендиштани