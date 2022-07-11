Стилист рассказала, как носить вещи оверсайз и не выглядеть бесформенным мешком

Есть ряд четких приемов, зная которые, вы будете безупречно работать с оверсайзом:

1. Расстегнутые жакет/куртка прочее (приоткрывая тело, вы демонстрируете частично реальные пропорции, а также создаете дополнительные вертикали).





2. Открытая шея/запястье/лодыжка делают образ "более легким" (хотя бы один или и несколько этих участков тела).





3. Каблуки (помогают визуально "оттолкнуть" и приподнять силуэт, чтобы он не казался тяжелым).





4. Острый мыс обуви (вытягивает саму ногу и образ в целом).





5. Выбирайте изделия из материалов средней плотности, но при этом те, что держат форму и структуру (слишком тонкая будет висеть и сделает из вас "мешок", а очень плотная приблизит к "шару").





6. Вещь должна быть + 1/2 размеры от вашего реального, но не больше (или же ваш реальный размер в мужском отделе).





7. Избегайте слишком активной текстуры, выпуклых деталей и фактурных аппликаций - это все о лишнем объеме.

Как правильно носить оверсайз (фото: instagram.com/albina_chmrs)