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Стиліст розповіла, як носити речі оверсайз і не виглядати безформним мішком

Як носити оверсайз (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Не такий страшний той оверсайз, коли знати, як його носити. "Оверсайз робить мене товстою!", "Ой, ну навіщо худим робити з себе мішок?" - ці та інші стереотипи дуже розповсюджені серед жінок, які цього не знають.

Речі вільного крою насправді покликані не просто прикрити чи нівелювати певні нюанси, їх роль у образі є набагато глибшою. Додатковий об’єм збалансовує силует, додає більше шарму та загадковості і навіть може візуально зменшити вік жінки.

Але ж як досягнути ефекту "вау" та уникнути ефекту "дирижабль"? Про це розповіла стиліст Аліна Чимирис на своїй сторінці в Instagram.

Є ряд чітких прийомів, знаючи які, ви будете бездоганно працювати з оверсайзом:

1. Розстібнутий жакет/куртка тощо (привідкриваючи тіло, ви демонструєте частково реальні пропорції, а також створюєте додаткові вертикалі).



2. Відкрита шия/зап’ястя/ щиколотка роблять образ "легшим" (хоча б одна або і кілька цих ділянок тіла).



3. Підбори (допомагають візуально "відштовхнути" та припідняти силует, аби він не здавався важким).



4. Гострий мис взуття (витягує саму ногу і образ вцілому).



5. Обирайте вироби з матеріалів середньої щільності, але при цьому ті, що тримають форму та структуру (надто тонка висітиме і зробить з вас "мішок", а дуже плотна наблизить до "кулі").



6. Річ має бути + 1/2 розміри до вашого реального, але не більше (або ж ваш реальний розмір у чоловічому відділі).



7. Уникайте надто активноъ текстури, випуклих деталей та фактурних аплікацій - це все про зайвий об’єм.

Як правильно носити оверсайз (фото: instagram.com/albina_chmrs)

Нагадаємо, раніше стиліст назвала 8 речей, які ніколи не вийдуть з моди.

Також стиліст розповіла, як носити шорти в місті і не виглядати вульгарно.

А ще ми писали, як вибрати ідеальний купальник під свій тип фігури.

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