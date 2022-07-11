Стиліст розповіла, як носити речі оверсайз і не виглядати безформним мішком

Є ряд чітких прийомів, знаючи які, ви будете бездоганно працювати з оверсайзом:

1. Розстібнутий жакет/куртка тощо (привідкриваючи тіло, ви демонструєте частково реальні пропорції, а також створюєте додаткові вертикалі).





2. Відкрита шия/зап’ястя/ щиколотка роблять образ "легшим" (хоча б одна або і кілька цих ділянок тіла).





3. Підбори (допомагають візуально "відштовхнути" та припідняти силует, аби він не здавався важким).





4. Гострий мис взуття (витягує саму ногу і образ вцілому).





5. Обирайте вироби з матеріалів середньої щільності, але при цьому ті, що тримають форму та структуру (надто тонка висітиме і зробить з вас "мішок", а дуже плотна наблизить до "кулі").





6. Річ має бути + 1/2 розміри до вашого реального, але не більше (або ж ваш реальний розмір у чоловічому відділі).





7. Уникайте надто активноъ текстури, випуклих деталей та фактурних аплікацій - це все про зайвий об’єм.

Як правильно носити оверсайз (фото: instagram.com/albina_chmrs)