Стиліст розповіла, як носити речі оверсайз і не виглядати безформним мішком

Не такий страшний той оверсайз, коли знати, як його носити. "Оверсайз робить мене товстою!", "Ой, ну навіщо худим робити з себе мішок?" - ці та інші стереотипи дуже розповсюджені серед жінок, які цього не знають.
Речі вільного крою насправді покликані не просто прикрити чи нівелювати певні нюанси, їх роль у образі є набагато глибшою. Додатковий об’єм збалансовує силует, додає більше шарму та загадковості і навіть може візуально зменшити вік жінки.
Але ж як досягнути ефекту "вау" та уникнути ефекту "дирижабль"? Про це розповіла стиліст Аліна Чимирис на своїй сторінці в Instagram.
1. Розстібнутий жакет/куртка тощо (привідкриваючи тіло, ви демонструєте частково реальні пропорції, а також створюєте додаткові вертикалі).
2. Відкрита шия/зап’ястя/ щиколотка роблять образ "легшим" (хоча б одна або і кілька цих ділянок тіла).
3. Підбори (допомагають візуально "відштовхнути" та припідняти силует, аби він не здавався важким).
4. Гострий мис взуття (витягує саму ногу і образ вцілому).
5. Обирайте вироби з матеріалів середньої щільності, але при цьому ті, що тримають форму та структуру (надто тонка висітиме і зробить з вас "мішок", а дуже плотна наблизить до "кулі").
6. Річ має бути + 1/2 розміри до вашого реального, але не більше (або ж ваш реальний розмір у чоловічому відділі).
7. Уникайте надто активноъ текстури, випуклих деталей та фактурних аплікацій - це все про зайвий об’єм.
Як правильно носити оверсайз (фото: instagram.com/albina_chmrs)
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