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Стилист рассказала, как носить вещи оверсайз и не выглядеть бесформенным мешком

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Понедельник 11 июля 2022 21:27
Стилист рассказала, как носить вещи оверсайз и не выглядеть бесформенным мешком Как носить оверсайз (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Не так страшен тот оверсайз, если знать, как его носить. "Оверсайз делает меня толстой!", "Ой, ну зачем худым делать из себя мешок?" - эти и другие стереотипы очень распространены среди женщин, которые этого не знают.

Вещи свободного кроя на самом деле призваны не просто прикрыть или нивелировать определенные нюансы, их роль в образе намного глубже. Дополнительный объем уравновешивает силуэт, добавляет больше шарма и загадочности и даже может визуально уменьшить возраст женщины.

Но как достичь эффекта "вау" и избежать эффекта "дирижабль"? Об этом рассказала стилист Алина Чимирис на своей странице в Instagram.

Есть ряд четких приемов, зная которые, вы будете безупречно работать с оверсайзом:

1. Расстегнутые жакет/куртка прочее (приоткрывая тело, вы демонстрируете частично реальные пропорции, а также создаете дополнительные вертикали).

Стилист рассказала, как носить вещи оверсайз и не выглядеть бесформенным мешком

2. Открытая шея/запястье/лодыжка делают образ "более легким" (хотя бы один или и несколько этих участков тела).

Стилист рассказала, как носить вещи оверсайз и не выглядеть бесформенным мешком

3. Каблуки (помогают визуально "оттолкнуть" и приподнять силуэт, чтобы он не казался тяжелым).

Стилист рассказала, как носить вещи оверсайз и не выглядеть бесформенным мешком

4. Острый мыс обуви (вытягивает саму ногу и образ в целом).

Стилист рассказала, как носить вещи оверсайз и не выглядеть бесформенным мешком

5. Выбирайте изделия из материалов средней плотности, но при этом те, что держат форму и структуру (слишком тонкая будет висеть и сделает из вас "мешок", а очень плотная приблизит к "шару").

Стилист рассказала, как носить вещи оверсайз и не выглядеть бесформенным мешком

6. Вещь должна быть + 1/2 размеры от вашего реального, но не больше (или же ваш реальный размер в мужском отделе).

Стилист рассказала, как носить вещи оверсайз и не выглядеть бесформенным мешком

7. Избегайте слишком активной текстуры, выпуклых деталей и фактурных аппликаций - это все о лишнем объеме.

Стилист рассказала, как носить вещи оверсайз и не выглядеть бесформенным мешком

Как правильно носить оверсайз (фото: instagram.com/albina_chmrs)

Напомним, ранее стилист назвала 8 вещей, которые никогда не выйдут из моды.

Также стилист рассказала, как носить шорты в городе и не выглядеть вульгарно.

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