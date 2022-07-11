Стиліст розповіла, як носити речі оверсайз і не виглядати безформним мішком

Не такий страшний той оверсайз, коли знати, як його носити. "Оверсайз робить мене товстою!", "Ой, ну навіщо худим робити з себе мішок?" - ці та інші стереотипи дуже розповсюджені серед жінок, які цього не знають. Речі вільного крою насправді покликані не просто прикрити чи нівелювати певні нюанси, їх роль у образі є набагато глибшою. Додатковий об’єм збалансовує силует, додає більше шарму та загадковості і навіть може візуально зменшити вік жінки.

Але ж як досягнути ефекту "вау" та уникнути ефекту "дирижабль"? Про це розповіла стиліст Аліна Чимирис на своїй сторінці в Instagram.