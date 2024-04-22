Стиліст пояснила, як поєднати фемінність та маскулінність у своєму гардеробі

Поєднання фемінності та маскулінності у гардеробі

Цей стиль приніс у життя жінки не лише більше зручності та комфорту, а й нові поєднання які дозволяють нам проявляти свій смак та експериментувати, поєднуючи те, на що б раніше ми б не наважились.

Поєднання легких суконь, спідниць з важким маскулінним взуттям - чудо ідея для тих, хто любить у романтичні образи додати перчинки та характер.

Поєднання доволі сміливе, але у будь-якому віці додає яскравості та родзинки образу. Якщо вам цей стилістичний прийом по душі, обовʼязково спробуйте його.

Можна почати з малого, наприклад додати до свого образу кепку, закцентувати на кросівках, або шкарпетках. Забрати сорочку у чоловіка або хлопця, або одразу позичити піджак і відчути себе трендсеттером сьогодення.

Поєднання фемінності та маскулінності у гардеробі (фото: Pinterest)

Стилістичний прийом поєднання фемінності та маскулинності повернув у розряд актуального ще один атрибут чоловічого гардероба - краватку. Якщо раніше ми носили краватку тільки як чоловічий аксесуар, то сьогодні ваша фантазія може бути нестримною.

Використайте його як пояс, завʼяжіть його бантом на шиї, або нехай вона стане прикрасою для сумки чи взагалі просто буде висіти як шарф. Все залежить від вашої фантазії та готовності додати цей аксесуар до своїх образів.

Поєднання фемінності та маскулінності у гардеробі (фото: Pinterest)