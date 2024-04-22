Стилист объяснила, как объединить феминность и маскулинность в своем гардеробе

Сочетание феминности и маскулинности в гардеробе

Этот стиль принес в жизнь женщины не только больше удобства и комфорта, но и новые сочетания, позволяющие нам проявлять свой вкус и экспериментировать, сочетая то, на что бы мы раньше не решились.

Сочетание легких платьев, юбок с тяжелой маскулинной обувью - чудо идея для тех, кто любит в романтические образы добавить перчинки и характер.

Сочетание довольно смелое, но в любом возрасте придает яркость и изюминку образу. Если вам этот стилистический прием по душе, обязательно попробуйте его.

Можно начать с малого, например добавить к своему образу кепку, акцентировать на кроссовках или носках. Забрать рубашку у мужа или парня, а можно сразу одолжить пиджак и почувствовать себя настоящим трендсеттером.

Сочетание феминности и маскулинности в гардеробе (фото: Pinterest)

Стилистический прием сочетания феминности и маскулинности вернул в разряд актуального еще один атрибут мужского гардероба - галстук. Если раньше мы носили галстук только как мужской аксессуар, то сегодня ваша фантазия может быть безудержной.

Используйте его как пояс, завяжите его бантом на шее, или пусть оно станет украшением для сумки или вообще просто будет висеть как шарф. Все зависит от вашей фантазии и готовности добавить этот аксессуар к своим образам.

Сочетание феминности и маскулинности в гардеробе (фото: Pinterest)