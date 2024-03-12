Стиліст показала модні спідниці весняно-літнього сезону 2024: добірка фото

З настанням весняно-літнього сезону, коли сонячних променів та тепла стає все більше, хочеться багато часу проводити на вулиці. Тому багато жінок вже активно підбирають собі весняні образи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram стиліста Наталії Москаленко.
За словами стиліста, зараз є велике різноманіття у моделях та формах, що можна обрати на будь-яку фігуру та смак. Зокрема, стильними є такі варіанти:
Наталія Москаленко додала, що загалом домінувала середня посадка, хоча на ряду з нею не менш актуальною є посадка на талії.
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