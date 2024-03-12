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Стиліст показала модні спідниці весняно-літнього сезону 2024: добірка фото

Стиліст показала модні варіанти спідниць (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

З настанням весняно-літнього сезону, коли сонячних променів та тепла стає все більше, хочеться багато часу проводити на вулиці. Тому багато жінок вже активно підбирають собі весняні образи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram стиліста Наталії Москаленко.

Які спідниці в моді

За словами стиліста, зараз є велике різноманіття у моделях та формах, що можна обрати на будь-яку фігуру та смак. Зокрема, стильними є такі варіанти:

  • пишні спідниці-балони, в складку в стилі 50-х додадуть жіночності в образи
  • спідниці-олівці міні та міді довжини підійдуть як для роботи, так і для виходів
  • "голі" спідниці продовжують свою популярність
  • асиметричні спідниці - одні з моїх улюблених, завжди додадуть цікавого акценту до образу
  • шкіряні спідниці всіх моделей просто заполонили подіуми, тому звертаємо увагу на цю фактуру

Наталія Москаленко додала, що загалом домінувала середня посадка, хоча на ряду з нею не менш актуальною є посадка на талії.

Які спідниці в моді весняно-літнього сезону (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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