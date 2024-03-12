Стилист показала модные юбки весенне-летнего сезона 2024: подборка фото

С наступлением весенне-летнего сезона, когда солнечных лучей и тепла становится все больше, хочется проводить много времени на улице. Поэтому многие женщины уже активно подбирают себе весенние образы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста Натальи Москаленко.
По словам стилиста, сейчас большое разнообразие в моделях и формах, что можно выбрать на любую фигуру и вкус. В частности, стильны следующие варианты:
Наталья Москаленко добавила, что в целом доминировала средняя посадка, хотя на ряду с ней не менее актуальна посадка на талии.
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