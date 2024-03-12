Стиліст показала модні спідниці весняно-літнього сезону 2024: добірка фото
З настанням весняно-літнього сезону, коли сонячних променів та тепла стає все більше, хочеться багато часу проводити на вулиці. Тому багато жінок вже активно підбирають собі весняні образи.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram стиліста Наталії Москаленко.
Які спідниці в моді
За словами стиліста, зараз є велике різноманіття у моделях та формах, що можна обрати на будь-яку фігуру та смак. Зокрема, стильними є такі варіанти:
- пишні спідниці-балони, в складку в стилі 50-х додадуть жіночності в образи
- спідниці-олівці міні та міді довжини підійдуть як для роботи, так і для виходів
- "голі" спідниці продовжують свою популярність
- асиметричні спідниці - одні з моїх улюблених, завжди додадуть цікавого акценту до образу
- шкіряні спідниці всіх моделей просто заполонили подіуми, тому звертаємо увагу на цю фактуру
Наталія Москаленко додала, що загалом домінувала середня посадка, хоча на ряду з нею не менш актуальною є посадка на талії.
Які спідниці в моді весняно-літнього сезону (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
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