Стиліст показала модні спідниці весняно-літнього сезону 2024: добірка фото

З настанням весняно-літнього сезону, коли сонячних променів та тепла стає все більше, хочеться багато часу проводити на вулиці. Тому багато жінок вже активно підбирають собі весняні образи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram стиліста Наталії Москаленко .

Які спідниці в моді

За словами стиліста, зараз є велике різноманіття у моделях та формах, що можна обрати на будь-яку фігуру та смак. Зокрема, стильними є такі варіанти:

пишні спідниці-балони, в складку в стилі 50-х додадуть жіночності в образи

спідниці-олівці міні та міді довжини підійдуть як для роботи, так і для виходів

"голі" спідниці продовжують свою популярність

асиметричні спідниці - одні з моїх улюблених, завжди додадуть цікавого акценту до образу

шкіряні спідниці всіх моделей просто заполонили подіуми, тому звертаємо увагу на цю фактуру

Наталія Москаленко додала, що загалом домінувала середня посадка, хоча на ряду з нею не менш актуальною є посадка на талії.

Які спідниці в моді весняно-літнього сезону (фото: instagram.com/nata_moskalenko)