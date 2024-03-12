Стилист показала модные юбки весенне-летнего сезона 2024: подборка фото
С наступлением весенне-летнего сезона, когда солнечных лучей и тепла становится все больше, хочется проводить много времени на улице. Поэтому многие женщины уже активно подбирают себе весенние образы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста Натальи Москаленко.
Какие юбки в моде
По словам стилиста, сейчас большое разнообразие в моделях и формах, что можно выбрать на любую фигуру и вкус. В частности, стильны следующие варианты:
- пышные юбки-баллоны, в складку в стиле 50-х добавят женственности в образы
- юбки-карандаши мини и меди длины подойдут как для работы, так и для выходов
- "голые" юбки продолжают свою популярность
- асимметричные юбки - одни из моих любимых, всегда придадут интересный акцент к образу
- кожаные юбки всех моделей просто заполонили подиумы, поэтому обращаем внимание на эту фактуру
Наталья Москаленко добавила, что в целом доминировала средняя посадка, хотя на ряду с ней не менее актуальна посадка на талии.
Какие юбки в моде весенне-летнего сезона (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
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