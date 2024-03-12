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Стилист показала модные юбки весенне-летнего сезона 2024: подборка фото

Вторник 12 марта 2024 14:38
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Стилист показала модные юбки весенне-летнего сезона 2024: подборка фото Стилист показала модные варианты юбок (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Москаленко

С наступлением весенне-летнего сезона, когда солнечных лучей и тепла становится все больше, хочется проводить много времени на улице. Поэтому многие женщины уже активно подбирают себе весенние образы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста Натальи Москаленко.

Какие юбки в моде

По словам стилиста, сейчас большое разнообразие в моделях и формах, что можно выбрать на любую фигуру и вкус. В частности, стильны следующие варианты:

  • пышные юбки-баллоны, в складку в стиле 50-х добавят женственности в образы
  • юбки-карандаши мини и меди длины подойдут как для работы, так и для выходов
  • "голые" юбки продолжают свою популярность
  • асимметричные юбки - одни из моих любимых, всегда придадут интересный акцент к образу
  • кожаные юбки всех моделей просто заполонили подиумы, поэтому обращаем внимание на эту фактуру

Наталья Москаленко добавила, что в целом доминировала средняя посадка, хотя на ряду с ней не менее актуальна посадка на талии.

Стилист показала модные юбки весенне-летнего сезона 2024: подборка фотоСтилист показала модные юбки весенне-летнего сезона 2024: подборка фотоСтилист показала модные юбки весенне-летнего сезона 2024: подборка фотоСтилист показала модные юбки весенне-летнего сезона 2024: подборка фотоСтилист показала модные юбки весенне-летнего сезона 2024: подборка фотоСтилист показала модные юбки весенне-летнего сезона 2024: подборка фотоСтилист показала модные юбки весенне-летнего сезона 2024: подборка фотоСтилист показала модные юбки весенне-летнего сезона 2024: подборка фотоСтилист показала модные юбки весенне-летнего сезона 2024: подборка фотоКакие юбки в моде весенне-летнего сезона (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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