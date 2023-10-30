Стиліст показала, як правильно носити шапку, щоб не бути посміховиськом (відео)

Як стильно одягти шапку

Найчастіше ми одягаємо шапку на всю голову, натягуючи її аж до самих очей. Проте так робити неправильно, тому що так головний убір закриває ледь не половину нашого обличчя.

Наступного разу спробуйте одягти шапку так, щоб чоло було відкритим. Якщо у вас є чубчик, його також випустіть. Так обличчя буде відкритим і набуде овальної форми.

У такому разі вам потрібно обрати достатньо об'ємну шапку відповідно до рис вашого обличчя. Чим виразніші у вас риси лиця, тим об'ємнішу шапку купуйте.

Не останню роль також відіграє матеріал, з якого виготовлено шапку. Для того, щоб вона не злітала з голови, надавайте перевагу не слизьким тканинам, які добре тримаються на голові.