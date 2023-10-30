Стилист показала, как правильно носить шапку, чтобы не быть посмешищем (видео)

Как стильно надеть шапку

Чаще всего мы надеваем шапку во всю голову, натягивая ее до самых глаз. Однако так делать неправильно, потому что так головной убор закрывает чуть ли не половину нашего лица.

В следующий раз попробуйте надеть шапку так, чтобы лоб был открыт. Если у вас есть челка, ее также выпустите. Так лицо будет открытым и приобретет овальную форму.

В таком случае вам нужно выбрать достаточно объемную шапку в соответствии с чертами вашего лица. Чем выразительнее у вас черты лица, тем более объемную шапку покупайте.

Не последнюю роль также играет материал, из которого изготовлена шапка. Для того чтобы она не слетала с головы, отдавайте предпочтение не скользким тканям, которые хорошо держатся на голове.