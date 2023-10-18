Спідниці, тренчі, джинси та костюми: стиліст назвала наймодніші образи осені 2023

Осінь у розпалі й вже прийшли перші холоди, а отже настав час попрощатися з улюбленими кедами та сарафанами до наступного року. І потрібно підбирати образи в одязі з урахуванням погоди та основних трендів на осінь 2023 року.

Які образи будуть наймоднішими цієї осені, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на стиліста Інну Гріненко в Instagram.

Спідниця до колін

За словами експерта, спідниці довжиною до колін у цьому знову модні. Вона рекомендує вибирати такі спідниці фасону, що обтягує, і поєднувати їх з облягаючим топом і взуттям на підборах.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Прямі джинси та піджак

Прямі джинси - маст хев будь-якого сезону, а восени вони особливо красиво виглядають із сорочкою та піджаком. Поєднувати такий образ можна з лоферами, які не здають позиції вже кілька років і залишаються актуальними й досі. Або вибрати зручні човники із загостреним носом, які цього року знову у тренді.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Тренч та джинси

Повальне захоплення тренчами та пальто восени особливо помітно. Стиліст рекомендує поєднувати джинси із джинсовою сорочкою, а зверху накинути тренч чи пальто.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Довга спідниця та кросівки

І знову привіт із минулого - у моді знову спідниці максі. Інна Гріненко рекомендує поєднувати у своїх образах такі довгі спідниці з об'ємним верхом та доповнювати взуттям на низькому ходу. Наприклад, кросівками.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Легінси

Не встигли ми сховати легінси на далеку полицю шафи, як можна їх знову діставати. Встигніть цієї осені приміряти образ: легінси з худі, об'ємним пальто і лоферами або кросівками.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Спідниця міні

Чи давно ви носили спідницю міні? Цієї осені вони знову в моді. А у поєднанні з вільним або об'ємним верхом і чоботами до колін - вони просто стають милим привітом із 90-х.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Шкіряний тренч

Ще одна новинка сезону 2023 - шкіряний тренч. Відмінним доповненням до цього образу стануть джинси, облягаючий топ та взуття на підборах.

Фото: instagram.com/stylist.inna

Костюми

Поза сезонами та трендами - звичайно ж, костюми. Цього року вони знову популярні. Стиліст рекомендує поєднувати костюми з джемперами та лоферами.

Фото: instagram.com/stylist.inna