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Стиліст пояснила, яких "жахливих курточок" треба уникати у своєму гардеробі

Як правильно вибрати верхній одяг на осінь (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Верхній одяг є основою осіннього гардероба. Якщо ви його ще не сформували, то саме час дізнатись, яких курточок варто уникати, аби бути у тренді.

Про це розповіла стиліст Олена Шевченко в Instagram.

Яких курточок варто уникати у своєму гардеробі

"Зараз виробники верхнього одягу просто зненавидять мене, але я маю вам це сказати - тонкі, прошиті курточки не є окремим видом верхнього одягу. Вони створені як перший шар під пальто", - каже експерт.

Також стиліст наголошує, що такі курточки страшенно псують фігуру та візуально додають зайвих кілограмів. 

При цьому вона зазначає, що їх у магазинах багато й альтернативи їм знайти важко, але є фасони верхнього одягу на осінь, які можна вибрати замість такого типу курточок.

"Є просто безліч варіантів, які можуть замінити ці жахливі курточки", - каже Шевченко.

Такі курточки візуально псують фігуру та додають зайвих кілограмів (скриншот)

Які є альтернативи

Олена Шевченко радить замість цих курточок вибирати щось із наступних варіантів:

  • косухи
  • шкіряні та вовняні бомпери
  • пальто
  • укорочені пальто
  • тканинні та шкіряні тренчі
  • вовняні піджаки
  • класичні куртки без швів
  • тонкі дублянки
  • утеплені жилетки
  • вовняні подовжені кардигани

Як вибрати ідеальне пальто 

"Найпопулярніший варіант - однобортне/двобортне пальто с запахом. Жінкам із типом фігури груші та годинника воно підкреслить талію, а із прямокутним типом - її домалює, а перевернутому трикутнику збалансує верх та низ. Але якщо у вас об'ємний животик, то це не ваш варіант", - говорить Шевченко.

Пряме однобортне/двобортне пальто - ще один універсальний варіант. Для типу фігури яблуко - це просто знахідка, оскільки витягує силует.

"Також пасує прямокутникам. А ось груші треба бути обережною, бо може бути великим зверху та малим знизу. Гарно таке пальто сяде і на перевернутий трикутник. Головне - слідкуйте за лінією плеча", - каже стиліст.

Вдалий варіант пальто (фото: instagram/purpur.stylist)

Пальто на запах - ідеальний варіант, якщо у вас складний тип фігури, бо можна посадити як вам треба. Але, якщо у вас дуже об‘ємний животик, обережно. Може зробити ефект вагітності.

"Пальто-кокон - варіант для плюссайз фігури яблучко та прямокутника. Якщо у вас об‘ємний животик - сміливо купуємо", - радить Шевченко.

Пальто-кімоно - красиве, об‘ємне та розкішне, але воно може збільшити зону грудей і плечей. Тому власницям спокусливої краси - обережно.

Вдалий варіант пальто (фото: instagram/purpur.stylist)

"А ось жінкам із фігурою груші кімоно максимально збалансує фігуру. На цей фасон варто звернути увагу жінкам, у яких фігура-годинник. Зауважте, що таке пальто робить увесь образ об‘ємним, тому балансуйте взуттям та сумкою", - каже стиліст.

Приталене пальто гарно сідає на тип фігури пісочний годинник та прямокутник. Непоганий варіант для силуету груші. Перевернутому трикутнику підійде тільки у тендітній статурі. Категорично не підходить жінкам із типом фігури яблуко.

"Кейп - актуально, сміливо і цікаво. Сідає на усі фігури, але я б не брала його основним. Це друге, або навіть третє пальто у вашому гардеробі", - каже стиліст.

Коротке пальто-жакет в ідеалі повинно закривати середину стегна і бути достатньо об‘ємним, щоб не було складок. Підходить під будь-який зріст.

Вдалий варіант пальто (фото: instagram/purpur.stylist)

Раніше ми писали про те, які речі будуть в моді цієї осені.

Читайте також про те, які "модні речі" насправді додають вам віку.

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