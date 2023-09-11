Стиліст пояснила, яких "жахливих курточок" треба уникати у своєму гардеробі

Яких курточок варто уникати у своєму гардеробі

"Зараз виробники верхнього одягу просто зненавидять мене, але я маю вам це сказати - тонкі, прошиті курточки не є окремим видом верхнього одягу. Вони створені як перший шар під пальто", - каже експерт.

Також стиліст наголошує, що такі курточки страшенно псують фігуру та візуально додають зайвих кілограмів.

При цьому вона зазначає, що їх у магазинах багато й альтернативи їм знайти важко, але є фасони верхнього одягу на осінь, які можна вибрати замість такого типу курточок.

"Є просто безліч варіантів, які можуть замінити ці жахливі курточки", - каже Шевченко.

Такі курточки візуально псують фігуру та додають зайвих кілограмів (скриншот)

Які є альтернативи

Олена Шевченко радить замість цих курточок вибирати щось із наступних варіантів:

косухи

шкіряні та вовняні бомпери

пальто

укорочені пальто

тканинні та шкіряні тренчі

вовняні піджаки

класичні куртки без швів

тонкі дублянки

утеплені жилетки

вовняні подовжені кардигани

Як вибрати ідеальне пальто

"Найпопулярніший варіант - однобортне/двобортне пальто с запахом. Жінкам із типом фігури груші та годинника воно підкреслить талію, а із прямокутним типом - її домалює, а перевернутому трикутнику збалансує верх та низ. Але якщо у вас об'ємний животик, то це не ваш варіант", - говорить Шевченко.

Пряме однобортне/двобортне пальто - ще один універсальний варіант. Для типу фігури яблуко - це просто знахідка, оскільки витягує силует.

"Також пасує прямокутникам. А ось груші треба бути обережною, бо може бути великим зверху та малим знизу. Гарно таке пальто сяде і на перевернутий трикутник. Головне - слідкуйте за лінією плеча", - каже стиліст.

Вдалий варіант пальто (фото: instagram/purpur.stylist)

Пальто на запах - ідеальний варіант, якщо у вас складний тип фігури, бо можна посадити як вам треба. Але, якщо у вас дуже об‘ємний животик, обережно. Може зробити ефект вагітності.

"Пальто-кокон - варіант для плюссайз фігури яблучко та прямокутника. Якщо у вас об‘ємний животик - сміливо купуємо", - радить Шевченко.

Пальто-кімоно - красиве, об‘ємне та розкішне, але воно може збільшити зону грудей і плечей. Тому власницям спокусливої краси - обережно.

Вдалий варіант пальто (фото: instagram/purpur.stylist)

"А ось жінкам із фігурою груші кімоно максимально збалансує фігуру. На цей фасон варто звернути увагу жінкам, у яких фігура-годинник. Зауважте, що таке пальто робить увесь образ об‘ємним, тому балансуйте взуттям та сумкою", - каже стиліст.

Приталене пальто гарно сідає на тип фігури пісочний годинник та прямокутник. Непоганий варіант для силуету груші. Перевернутому трикутнику підійде тільки у тендітній статурі. Категорично не підходить жінкам із типом фігури яблуко.

"Кейп - актуально, сміливо і цікаво. Сідає на усі фігури, але я б не брала його основним. Це друге, або навіть третє пальто у вашому гардеробі", - каже стиліст.

Коротке пальто-жакет в ідеалі повинно закривати середину стегна і бути достатньо об‘ємним, щоб не було складок. Підходить під будь-який зріст.

Вдалий варіант пальто (фото: instagram/purpur.stylist)