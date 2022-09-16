UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стилист назвала три модных правила, которые давно не актуальны

Фото: Как нельзя носить одежду в 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Все еще боитесь надевать кеды под платье? Стилисты уверяют, что эти страхи уже давно неактуальны. Но не только об этом "модном" правиле стоит забыть, чтобы иметь хороший лук в 2022-м году.

Об этом рассказала известная в сети стилист и автор блога Sisters guide to style по имени Эбби.

Обувь и сумочка одинакового цвета

Первым популярным и неудачным правилом является сочетание обуви и аксессуаров по цвету.

Не обязательно ведь всегда подбирать сумку под туфли или кеды, поскольку она может стать изюминкой образа, а не скучным дополнением.

Темное с темным не сочетается

Вторым популярным мифом есть то, что образы в темных цветах не сочетаются.

Для этого она подобрала синее платье, черный пиджак, черные туфли и коричневую сумку, показав, что все может выглядеть вполне гармонично.

Кеды и платье - слишком смело

Третьим устаревшим правилом является запрет носить кеды с платьями. На самом деле такие образы выглядят легко и непринужденно, а также довольно комфортны. Конечно, нужно правильно выбрать обувь.

Фото: Не бойтесь экспериментировать (tiktok.com/@sistersguidetostyle)

Раньше мы писали, как правильно сочетать цвета в одежде.

Также стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе в 2022 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
мода