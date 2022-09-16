Стилист назвала три модных правила, которые давно не актуальны

Обувь и сумочка одинакового цвета

Первым популярным и неудачным правилом является сочетание обуви и аксессуаров по цвету.

Не обязательно ведь всегда подбирать сумку под туфли или кеды, поскольку она может стать изюминкой образа, а не скучным дополнением.

Темное с темным не сочетается

Вторым популярным мифом есть то, что образы в темных цветах не сочетаются.

Для этого она подобрала синее платье, черный пиджак, черные туфли и коричневую сумку, показав, что все может выглядеть вполне гармонично.

Кеды и платье - слишком смело

Третьим устаревшим правилом является запрет носить кеды с платьями. На самом деле такие образы выглядят легко и непринужденно, а также довольно комфортны. Конечно, нужно правильно выбрать обувь.

Фото: Не бойтесь экспериментировать (tiktok.com/@sistersguidetostyle)