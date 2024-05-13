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Стиліст назвала та показала найтрендовіші речі весна-літо для жінок

Фото: Стиліст назвала наймодніші речі для жінок цієї весни та літа (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Виглядати модно та бути в тренді - бажання багатьох українських жінок. Вибрати найактуальніші речі в сезоні весна-літо зовсім не складно.

Які речі варто купити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стиліста Яни Платонової в Instagram.

Які речі будуть у тренді весною та літом 2024

Міні-спідниці з воланами

Це чудовий варіант для літнього гардеробу, який виглядає грайливо та актуально.

Масивні сережки

Такий аксесуар прикрасить будь-який образ і зробить вас особливою.

Прозоре взуття

Останній тренд - це взуття з прозорої сітки, а не пластику. Найпопулярніші будуть балетки, але мюлі чи лофери також актуальні.

Топи з воланами

Зверніть на них увагу, вони нададуть об'єм верхній частині тіла та підкреслять жіночність.

Шорти-бермуди

Класичні варіанти - вище колін чудовий вибір, з об'ємними варіаціями будьте обережні.

Шапочки в техніці кроше

Вони асоціюються з 1920 роками, але зараз стали дуже актуальними.

Сукні з заниженою талією

У різних брендів у нових колекціях все більше стало з'являтися суконь у такому стилі. 

Вітрівки

Такі куртки будуть актуальними у цьому та наступному сезонах, то ж можете сміливо робити вибір.

 

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Стиліст