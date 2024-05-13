Стиліст назвала та показала найтрендовіші речі весна-літо для жінок

Виглядати модно та бути в тренді - бажання багатьох українських жінок. Вибрати найактуальніші речі в сезоні весна-літо зовсім не складно.
Які речі варто купити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стиліста Яни Платонової в Instagram.
Міні-спідниці з воланами
Це чудовий варіант для літнього гардеробу, який виглядає грайливо та актуально.
Такий аксесуар прикрасить будь-який образ і зробить вас особливою.
Останній тренд - це взуття з прозорої сітки, а не пластику. Найпопулярніші будуть балетки, але мюлі чи лофери також актуальні.
Зверніть на них увагу, вони нададуть об'єм верхній частині тіла та підкреслять жіночність.
Шорти-бермуди
Класичні варіанти - вище колін чудовий вибір, з об'ємними варіаціями будьте обережні.
Шапочки в техніці кроше
Вони асоціюються з 1920 роками, але зараз стали дуже актуальними.
Сукні з заниженою талією
У різних брендів у нових колекціях все більше стало з'являтися суконь у такому стилі.
Вітрівки
Такі куртки будуть актуальними у цьому та наступному сезонах, то ж можете сміливо робити вибір.
Раніше ми розповідали, як створити свій ідеальний гардероб.
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