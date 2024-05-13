RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стилист назвала и показала самые трендовые вещи весна-лето для женщин

Фото: Стилист назвала самые модные вещи для женщин этой весной и летом (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Выглядеть модно и быть в тренде - желание многих украинских женщин. Выбрать самые актуальные вещи в сезоне весна-лето совсем не сложно.

Какие вещи следует купить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Яны Платоновой в Instagram.

Какие вещи будут в тренде весной и летом 2024 года

Мини-юбки с воланами

Это отличный вариант для летнего гардероба, который выглядит игриво и актуально.

Массивные серьги

Такой аксессуар украсит любой образ и сделает вас особенной.

Прозрачная обувь

Последний тренд - это обувь из прозрачной сетки, а не пластика. Самые популярные будут балетки, но мюли или лоферы тоже актуальны.

Топы с воланами

Обратите на них внимание, они придадут объем верхней части тела и подчеркнут женственность.

Шорты-бермуды

Классические варианты - выше колен отличный выбор, с объемными вариациями будьте осторожны.

Шапочки в технике кроше

Они ассоциируются с 1920 годами, но сейчас очень актуальны.

Платья с заниженной талией

У разных брендов в новых коллекциях все больше стало появляться платьев в таком стиле.

Ветровки

Такие куртки будут актуальны в этом и следующем сезонах, так что можете смело делать выбор.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Стилист