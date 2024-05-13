Стилист назвала и показала самые трендовые вещи весна-лето для женщин

Какие вещи будут в тренде весной и летом 2024 года

Мини-юбки с воланами

Это отличный вариант для летнего гардероба, который выглядит игриво и актуально.

Массивные серьги

Такой аксессуар украсит любой образ и сделает вас особенной.

Прозрачная обувь

Последний тренд - это обувь из прозрачной сетки, а не пластика. Самые популярные будут балетки, но мюли или лоферы тоже актуальны.

Топы с воланами

Обратите на них внимание, они придадут объем верхней части тела и подчеркнут женственность.

Шорты-бермуды

Классические варианты - выше колен отличный выбор, с объемными вариациями будьте осторожны.

Шапочки в технике кроше

Они ассоциируются с 1920 годами, но сейчас очень актуальны.

Платья с заниженной талией

У разных брендов в новых коллекциях все больше стало появляться платьев в таком стиле.

Ветровки

Такие куртки будут актуальны в этом и следующем сезонах, так что можете смело делать выбор.