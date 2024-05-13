ua en ru
Пн, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стиліст назвала та показала найтрендовіші речі весна-літо для жінок

Понеділок 13 травня 2024 10:02
UA EN RU
Стиліст назвала та показала найтрендовіші речі весна-літо для жінок Фото: Стиліст назвала наймодніші речі для жінок цієї весни та літа (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Виглядати модно та бути в тренді - бажання багатьох українських жінок. Вибрати найактуальніші речі в сезоні весна-літо зовсім не складно.

Які речі варто купити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стиліста Яни Платонової в Instagram.

Які речі будуть у тренді весною та літом 2024

Міні-спідниці з воланами

Це чудовий варіант для літнього гардеробу, який виглядає грайливо та актуально.

Стиліст назвала та показала найтрендовіші речі весна-літо для жінокМасивні сережки

Такий аксесуар прикрасить будь-який образ і зробить вас особливою.

Стиліст назвала та показала найтрендовіші речі весна-літо для жінокПрозоре взуття

Останній тренд - це взуття з прозорої сітки, а не пластику. Найпопулярніші будуть балетки, але мюлі чи лофери також актуальні.

Стиліст назвала та показала найтрендовіші речі весна-літо для жінокТопи з воланами

Зверніть на них увагу, вони нададуть об'єм верхній частині тіла та підкреслять жіночність.

Стиліст назвала та показала найтрендовіші речі весна-літо для жінок

Шорти-бермуди

Класичні варіанти - вище колін чудовий вибір, з об'ємними варіаціями будьте обережні.

Стиліст назвала та показала найтрендовіші речі весна-літо для жінок

Шапочки в техніці кроше

Вони асоціюються з 1920 роками, але зараз стали дуже актуальними.

Стиліст назвала та показала найтрендовіші речі весна-літо для жінок

Сукні з заниженою талією

У різних брендів у нових колекціях все більше стало з'являтися суконь у такому стилі.

Стиліст назвала та показала найтрендовіші речі весна-літо для жінок

Вітрівки

Такі куртки будуть актуальними у цьому та наступному сезонах, то ж можете сміливо робити вибір.

Стиліст назвала та показала найтрендовіші речі весна-літо для жінок

Раніше ми розповідали, як створити свій ідеальний гардероб.

Також читайте, стилістка розповіла, як стильно носити речі у трендовому червоному кольорі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Стиліст
NEWS
Постановка чи наступ? Що задумала РФ та навіщо затіяла бої у Харківській області
Постановка чи наступ? Що задумала РФ та навіщо затіяла бої у Харківській області