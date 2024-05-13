Стилист назвала и показала самые трендовые вещи весна-лето для женщин
Выглядеть модно и быть в тренде - желание многих украинских женщин. Выбрать самые актуальные вещи в сезоне весна-лето совсем не сложно.
Какие вещи следует купить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Яны Платоновой в Instagram.
Какие вещи будут в тренде весной и летом 2024 года
Мини-юбки с воланами
Это отличный вариант для летнего гардероба, который выглядит игриво и актуально.
Массивные серьги
Такой аксессуар украсит любой образ и сделает вас особенной.
Прозрачная обувь
Последний тренд - это обувь из прозрачной сетки, а не пластика. Самые популярные будут балетки, но мюли или лоферы тоже актуальны.
Топы с воланами
Обратите на них внимание, они придадут объем верхней части тела и подчеркнут женственность.
Шорты-бермуды
Классические варианты - выше колен отличный выбор, с объемными вариациями будьте осторожны.
Шапочки в технике кроше
Они ассоциируются с 1920 годами, но сейчас очень актуальны.
Платья с заниженной талией
У разных брендов в новых коллекциях все больше стало появляться платьев в таком стиле.
Ветровки
Такие куртки будут актуальны в этом и следующем сезонах, так что можете смело делать выбор.
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