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Стилист назвала и показала самые трендовые вещи весна-лето для женщин

Понедельник 13 мая 2024 10:02
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Стилист назвала и показала самые трендовые вещи весна-лето для женщин Фото: Стилист назвала самые модные вещи для женщин этой весной и летом (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Выглядеть модно и быть в тренде - желание многих украинских женщин. Выбрать самые актуальные вещи в сезоне весна-лето совсем не сложно.

Какие вещи следует купить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Яны Платоновой в Instagram.

Какие вещи будут в тренде весной и летом 2024 года

Мини-юбки с воланами

Это отличный вариант для летнего гардероба, который выглядит игриво и актуально.

Стилист назвала и показала самые трендовые вещи весна-лето для женщинМассивные серьги

Такой аксессуар украсит любой образ и сделает вас особенной.

Стилист назвала и показала самые трендовые вещи весна-лето для женщинПрозрачная обувь

Последний тренд - это обувь из прозрачной сетки, а не пластика. Самые популярные будут балетки, но мюли или лоферы тоже актуальны.

Стилист назвала и показала самые трендовые вещи весна-лето для женщинТопы с воланами

Обратите на них внимание, они придадут объем верхней части тела и подчеркнут женственность.

Стилист назвала и показала самые трендовые вещи весна-лето для женщин

Шорты-бермуды

Классические варианты - выше колен отличный выбор, с объемными вариациями будьте осторожны.

Стилист назвала и показала самые трендовые вещи весна-лето для женщин

Шапочки в технике кроше

Они ассоциируются с 1920 годами, но сейчас очень актуальны.

Стилист назвала и показала самые трендовые вещи весна-лето для женщин

Платья с заниженной талией

У разных брендов в новых коллекциях все больше стало появляться платьев в таком стиле.

Стилист назвала и показала самые трендовые вещи весна-лето для женщин

Ветровки

Такие куртки будут актуальны в этом и следующем сезонах, так что можете смело делать выбор.

Стилист назвала и показала самые трендовые вещи весна-лето для женщин

Раньше мы рассказывали, как создать свой идеальный гардероб.

Также читайте, стилистка рассказала, как стильно носить вещи в красном трендовом цвете.

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