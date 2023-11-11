Стиліст назвала сумку, яку заборонено носити жінкам після 50: перетворитеся на "сіре мишеня"

Який аксесуар додає віку

За словами експерта, жінкам після 50 років, які хочуть залишатися модними та не виглядати старше, варто назавжди забути про один тип сумки. Йдеться про певну популярну модель, яку носять майже усі.

І якщо вона пасуватиме молодій дівчині, то для жінки після 50 це найгірший варіант. Відмовтеся від чорної сумки через плече середнього розміру з довгим ремінцем. Вона псує увесь образ та робить вас "сірим мишеням".

Ця сумка підійде лише для дівчат 20 років (фото: freepik.com)

"Цей стиль сумки також може спричинити проблеми з поставою, тому що жінки, як правило, згинають плече, щоб утримати сумку на місці, і ніщо не старить вас швидше, аніж погана постава", - зазначила експерт.

Як обрати сумку для жінки 50 років

Стилістка пояснила, що відмова від чорної сумки з довгим ременем не має змусити вас тримати усі речі у кишенях. Підберіть інший аксесуар, який буде освіжати ваш "лук".

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