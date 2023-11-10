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Стиліст назвала трендові "формули образів", які підійдуть кожній: фотоприклади

П'ятниця 10 листопада 2023 18:01
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Стиліст назвала трендові "формули образів", які підійдуть кожній: фотоприклади Стиліст показала, яка стильно одягатись в холодну пору (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталя Москаленко

Основні тренди сезону осінь-зима втілюють зміни у повсякденній моді. Стиліст радить обрати універсальність та практичність. Тільки тоді можна виглядати завжди по-різному.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стиліста Наталії Москаленко в Instagram.

Експерт назвала трендові "формули луків", які дозволять міняти одяг не порушуючи структури і разом з тим виглядати завжди по-різному.

Модні формули

Наталія Москаленко назвала 4 різні формули, які підійдуть на холодну погоду:

  • міні + оверсайз верх - можна обрати спідницю, шорти або сукню. На верх можна одягнути дублянку, обʼємне вкорочене пальто або шубу
  • вузька спідниця-максі + обʼємний короткий верх
  • прямі штани + прямий короткий верх + підбори. Оскільки силует виходить прямий по всій довжині, то варто додати собі зросту та стрункості невисокими підборами
  • обʼємний низ + лаконічний верх. Можна обрати, як штани-палаццо, так і обʼємну спідницю-максі, а до топа по фігурі додати не обʼємні вкорочені шубки, дублянки та пальто

Стиліст зазначила, що кожен може обрати для себе формулу, яка найбільше йому підходить.

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Раніше стиліст показувала, з чим і як носити спідницю плісе.

Також ми писали, як і коли вигідно купувати одяг онлайн.

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