Стилист назвала сумку, которую запрещено носить женщинам после 50: превратитесь в "серую мышь"

Профессиональная стилист и имидж-тренер Мелисса Лунд рассказала, о каком аксессуаре нужно навсегда забыть женщинам после 50 лет, если они не хотят выглядеть слишком старой. Эта вещь есть почти у каждой.
Какой аксессуар нужно выбросить на свалку или отдать на благотворительность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
По словам эксперта, женщинам после 50 лет, которые хотят оставаться модными и не выглядеть старше, стоит навсегда забыть об одной типе сумки. Речь идет о популярной модели, которую носят почти все.
И если она будет подходить молодой девушке, то для женщины после 50 это самый плохой вариант. Откажитесь от черной сумки через плечо среднего размера с длинным ремешком. Она портит весь образ и делает вас "серой мышью".
"Этот стиль сумки также может повлечь за собой проблемы с осанкой, потому что женщины, как правило, сгибают плечо, чтобы удержать сумку на месте, и ничто не старит вас быстрее, чем плохая осанка", - отметила эксперт.
Стилистка объяснила, что отказ от черной сумки с длинным ремнем не должен заставить вас носить все вещи в карманах. Подберите другой аксессуар, который будет освежать вашу "лук".
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