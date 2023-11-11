Стилист назвала сумку, которую запрещено носить женщинам после 50: превратитесь в "серую мышь"

Какой аксессуар добавляет возраст

По словам эксперта, женщинам после 50 лет, которые хотят оставаться модными и не выглядеть старше, стоит навсегда забыть об одной типе сумки. Речь идет о популярной модели, которую носят почти все.

И если она будет подходить молодой девушке, то для женщины после 50 это самый плохой вариант. Откажитесь от черной сумки через плечо среднего размера с длинным ремешком. Она портит весь образ и делает вас "серой мышью".

Эта сумка подойдет только для девушек 20 лет (фото: freepik.com)

"Этот стиль сумки также может повлечь за собой проблемы с осанкой, потому что женщины, как правило, сгибают плечо, чтобы удержать сумку на месте, и ничто не старит вас быстрее, чем плохая осанка", - отметила эксперт.

Как выбрать сумку для женщины 50 лет

Стилистка объяснила, что отказ от черной сумки с длинным ремнем не должен заставить вас носить все вещи в карманах. Подберите другой аксессуар, который будет освежать вашу "лук".