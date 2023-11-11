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Стилист назвала сумку, которую запрещено носить женщинам после 50: превратитесь в "серую мышь"

Эта сумка испортит ваш образ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Профессиональная стилист и имидж-тренер Мелисса Лунд рассказала, о каком аксессуаре нужно навсегда забыть женщинам после 50 лет, если они не хотят выглядеть слишком старой. Эта вещь есть почти у каждой.

Какой аксессуар нужно выбросить на свалку или отдать на благотворительность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Какой аксессуар добавляет возраст

По словам эксперта, женщинам после 50 лет, которые хотят оставаться модными и не выглядеть старше, стоит навсегда забыть об одной типе сумки. Речь идет о популярной модели, которую носят почти все.

И если она будет подходить молодой девушке, то для женщины после 50 это самый плохой вариант. Откажитесь от черной сумки через плечо среднего размера с длинным ремешком. Она портит весь образ и делает вас "серой мышью".

Эта сумка подойдет только для девушек 20 лет (фото: freepik.com)

"Этот стиль сумки также может повлечь за собой проблемы с осанкой, потому что женщины, как правило, сгибают плечо, чтобы удержать сумку на месте, и ничто не старит вас быстрее, чем плохая осанка", - отметила эксперт.

Как выбрать сумку для женщины 50 лет

Стилистка объяснила, что отказ от черной сумки с длинным ремнем не должен заставить вас носить все вещи в карманах. Подберите другой аксессуар, который будет освежать вашу "лук".

Раньше мы уже называли 10 вещей, которые категорически не стоит одевать на работу зимой.

Также уже стало известно, что стилист назвала трендовые "формулы образов", который подойдут каждой.

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