Стиліст назвала 5 речей, які потрібно викинути з гардероба

За її словами, серед антитрендів опинилися невдалі фасони та недоречні матеріали.

"Якщо такі є, то просто пообіцяйте мені, щоб ви їх позбудетеся. Цей одяг може зіпсувати будь-який образ, який не врятують навіть брендові елементи гардероба", - розповіла вона.

Джинсова сорочка

Мова йде про сорочку з легкого деніму, яка "буде тягнути весь ваш лук вниз".

Гриненко зазначила, що сорочка повинна бути досить щільна і класно тримати форму.

Які джинсові сорочки не варто носити (скриншот)

Спортивний костюм

Щоб виглядати сучасно, потрібно запам'ятати одне просте правило: елементи спортивного костюма мають сидіти на фігурі вільно.

Мова не йде про ті моделі, які з самого початку були придумані обтислими, наприклад, легінси або майка.

Які спортивні костюми не варто носити (скриншот)

Короткі штани

Стиліст розповіла, що невдала довжина штанів може візуально вкоротити ваші ноги. Найкраще обирати довжину трохи вище щиколотки.

Які штани не варто одягати (скриншот)

Обтислі жакети

За словами експерта, подібні моделі матимуть старомодний вигляд та перенесуть вас у "далеке минуле".

Обтислі жакети не варто одягати (скриншот)

Тонкі білі футболки

Футболки повинні добре тримати форму і не просвічуватися. Тонку модель не варто вдягати навіть у якості нижнього шару, адже вони здешевлюють образ.

Тонкі білі футболки не можна одягати (скриншот)