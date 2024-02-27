У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)

У мережі шириться новий тренд. Юзери публікують у соцмережах свої фото у стилі 90-х, згенеровані штучним інтелектом. Українські зірки підхопили флешмоб і також вирішили поділитися атмосферними світлинами.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Наді Дорофєєвої, Даші Квіткової, Лесі Нікітюк, Вікторії Маремухи, Аліни Френдій.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, який вигляд, за версією застосунку Loopsie, зірки мали б 30 років тому.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Даша Квіткова

"Штучний інтелект вирішив, що мені личило б бути брюнеткою", - прокоментувала свої фото блогерка.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Леся Нікітюк

"Я думала, що в мене інтелект, але штучний інтелект виявився поштучнєє", - пожартувала телеведуча.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вікторія Маремуха

"Впізнали мене з 90-х чи ні?", - поцікавилась інфлюенсерка.

Вікторія Маремуха (фото: instagram.com/vicky_mare)

Аліна Френдій

"Після довгого важкого дня, - так свої фото, згенеровані ШІ", підписала знімки блогерка.

Аліна Френдій (фото: instagram.com/alina_frendiy)