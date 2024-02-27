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У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)

Вівторок 27 лютого 2024 09:40
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У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото) Українські зірки показали, якими їх бачить ШІ (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі шириться новий тренд. Юзери публікують у соцмережах свої фото у стилі 90-х, згенеровані штучним інтелектом. Українські зірки підхопили флешмоб і також вирішили поділитися атмосферними світлинами.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, який вигляд, за версією застосунку Loopsie, зірки мали б 30 років тому.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Наді Дорофєєвої, Даші Квіткової, Лесі Нікітюк, Вікторії Маремухи, Аліни Френдій.

Надя Дорофєєва

У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)

У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Даша Квіткова

"Штучний інтелект вирішив, що мені личило б бути брюнеткою", - прокоментувала свої фото блогерка.

У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Леся Нікітюк

"Я думала, що в мене інтелект, але штучний інтелект виявився поштучнєє", - пожартувала телеведуча.

У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вікторія Маремуха

"Впізнали мене з 90-х чи ні?", - поцікавилась інфлюенсерка.

У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)

Вікторія Маремуха (фото: instagram.com/vicky_mare)

Аліна Френдій

"Після довгого важкого дня, - так свої фото, згенеровані ШІ", підписала знімки блогерка.

У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)

Аліна Френдій (фото: instagram.com/alina_frendiy)

Нещодавно ми розповідали, як змінилися головні актори легендарного фільму "Леон".

Також Астаф'єва вразила "справжнім" обличчям без макіяжу.

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