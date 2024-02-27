У стилі 90-х: українські зірки показали, якими їх бачить штучний інтелект (фото)
У мережі шириться новий тренд. Юзери публікують у соцмережах свої фото у стилі 90-х, згенеровані штучним інтелектом. Українські зірки підхопили флешмоб і також вирішили поділитися атмосферними світлинами.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, який вигляд, за версією застосунку Loopsie, зірки мали б 30 років тому.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Наді Дорофєєвої, Даші Квіткової, Лесі Нікітюк, Вікторії Маремухи, Аліни Френдій.
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Даша Квіткова
"Штучний інтелект вирішив, що мені личило б бути брюнеткою", - прокоментувала свої фото блогерка.
Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Леся Нікітюк
"Я думала, що в мене інтелект, але штучний інтелект виявився поштучнєє", - пожартувала телеведуча.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Вікторія Маремуха
"Впізнали мене з 90-х чи ні?", - поцікавилась інфлюенсерка.
Вікторія Маремуха (фото: instagram.com/vicky_mare)
Аліна Френдій
"Після довгого важкого дня, - так свої фото, згенеровані ШІ", підписала знімки блогерка.
Аліна Френдій (фото: instagram.com/alina_frendiy)
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