Стиль, функціональність та доступність. 7 кращих телефонів за ціною до 5000 гривень

Redmi 12C

Цей телефон пропонує чудовий баланс ціни та якості. Він має 6,53-дюймовий HD+ дисплей, процесор MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ сховища. Основна камера 50 Мп робить чудові фотографії, а фронтальна 5-мегапіксельна камера ідеально підходить для селфі.

Ціни на Redmi 12C

Comfy: 4 399 гривень

ROZETKA: 4 490 гривень

АЛЛО: 4 199 гривень

Redmi 12C

Motorola Moto E13

Дана модель знаменитого бренду є ще одним чудовим варіантом для економних покупців. Motorola Moto E13 має 6,5-дюймовий HD+ дисплей, процесор Unisoc T606, 2 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ сховища. Основна камера 13 Мп робить гарні фотографії, а фронтальна 5-мегапіксельна камера підходить для відеозв'язку.

Ціни на Motorola Moto E13

Comfy: 2 999 гривень

ROZETKA: 2 999 гривень

АЛЛО: 2 999 гривень

Motorola Moto E13

Samsung Galaxy A05

Цей телефон пропонує елегантний дизайн і якісний дисплей. Він має 6,5-дюймовий HD+ дисплей, процесор MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ сховища. Даний смартфон має основну камера у 50 Мп і фронтальну у 5 Мп.

Ціни на Samsung Galaxy A05

Comfy: 3 999 гривень

ROZETKA: 3 999 гривень

АЛЛО: 3 999 гривень

Samsung Galaxy A05

Xiaomi Poco C65

Ще один телефон з камерою 50 Мп. Xiaomi Poco C65 пропонує потужний процесор і ємну батарею. Він має 6,71-дюймовий HD+ дисплей, процесор MediaTek Helio G35, 6 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ сховища.

Ціни на Xiaomi Poco C65

Comfy: 4 599 гривень

ROZETKA: 4 799 гривень

АЛЛО: 4 799 гривень

Xiaomi Poco C65

Motorola Moto G14

Цей телефон пропонує великий дисплей і доволі потужну батарею. Він наділений 6,5-дюймовим HD+ дисплеєм, процесором MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ сховища. Як і його попередники має 50-мегапіксельну основну камеру і 5-мегапіксельну фронталку.

Ціни на Motorola Moto G14

Comfy: 4 499 гривень

ROZETKA: 4 499 гривень

АЛЛО: 4 499 гривень

Motorola Moto G14

POCO M5s

Телефон з непоганим процесором. А ще він швидко заряджається. POCO M5s має 6,43-дюймовий AMOLED-дисплей, процесор MediaTek Helio G95, 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ сховища. Основна камера 50 Мп робить хороші світлини, а для селфі у вашому розпорядженні 13-мегапіксельна фронталка.

Ціни на POCO M5s

Comfy: 4 999 гривень

ROZETKA: 4 299 гривень

АЛЛО: 4 699 гривень

POCO M5s

Realme C53

Стильний дизайн і потужний як для такої ціни процесор - це про Realme C53. Він має 6,5-дюймовий HD+ дисплей, процесор Unisoc T612, 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ сховища. Телефон наділений ОС Android 13А й незмінним акумулятором 5000 мА/год.

Ціни на Realme C53

Comfy: 4 699 гривень

ROZETKA: 4 699 гривень

АЛЛО: 4 699 гривень

Realme C53