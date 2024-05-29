Стиль, функциональность и доступность. 7 лучших телефонов по цене до 5000 гривен

Redmi 12C

Этот телефон предлагает отличный баланс цены и качества. Он имеет 6,53-дюймовый HD+ дисплей, процессор MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Основная камера 50 Мп делает великолепные фотографии, а передняя 5-мегапиксельная камера идеально подходит для селфи.

Цены на Redmi 12C

Comfy: 4 399 гривен

ROZETKA: 4 490 гривен

АЛЛО: 4 199 гривен

Redmi 12C

Motorola Moto E13

Данная модель знаменитого бренда является еще одним отличным вариантом для экономных покупателей. Motorola Moto E13 имеет 6,5-дюймовый HD+ дисплей, процессор Unisoc T606, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища. Основная камера 13 Мп делает хорошие фотографии, а передняя 5-мегапиксельная камера подходит для видеосвязи.

Цены на Motorola Moto E13

Comfy: 2 999 гривен

ROZETKA: 2 999 гривен

АЛЛО: 2 999 гривен

Motorola Moto E13

Samsung Galaxy A05

Этот телефон предлагает элегантный дизайн и качественный дисплей. Он имеет 6,5-дюймовый HD+ дисплей, процессор MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Данный смартфон имеет основную камеру в 50 Мп и фронтальную в 5 Мп.

Цены на Samsung Galaxy A05

Comfy: 3 999 гривен

ROZETKA: 3 999 гривен

АЛЛО: 3 999 гривен

Samsung Galaxy A05

Xiaomi Poco C65

Еще один телефон с камерой 50 Мп. Xiaomi Poco C65 предлагает мощный процессор и емкую батарею. Он имеет 6,71-дюймовый HD+ дисплей, процессор MediaTek Helio G35, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища.

Цены на Xiaomi Poco C65

Comfy: 4 599 гривен

ROZETKA: 4 799 гривен

АЛЛО: 4 799 гривен

Xiaomi Poco C65

Motorola Moto G14

Этот телефон предлагает большой дисплей и мощную батарею. Он обладает 6,5-дюймовым HD+ дисплеем, процессором MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Как и его предшественники, имеет 50-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельную фронталку.

Цены на Motorola Moto G14

Comfy: 4 499 гривен

ROZETKA: 4 499 гривен

АЛЛО: 4 499 гривен

Motorola Moto G14

POCO M5s

Телефон с хорошим процессором. А еще он быстро заряжается. POCO M5s имеет 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор MediaTek Helio G95, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Основная камера 50 Мп делает хорошие фотографии, а для селфи в вашем распоряжении 13-мегапиксельная фронталка.

Цены на POCO M5s

Comfy: 4 999 гривен

ROZETKA: 4 299 гривен

АЛЛО: 4 699 гривен

POCO M5s

Realme C53

Стильный дизайн и мощный как для такой цены процессор - это о Realme C53. Он имеет 6,5-дюймовый HD+ дисплей, процессор Unisoc T612, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Телефон наделен ОС Android 13А и постоянным аккумулятором 5000 мА/ч.

Цены на Realme C53

Comfy: 4 699 гривен

ROZETKA: 4 699 гривен

АЛЛО: 4 699 гривен

Realme C53