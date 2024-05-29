Стиль, функциональность и доступность. 7 лучших телефонов по цене до 5000 гривен

Рынок смартфонов в Украине сегодня насыщен разнообразными моделями, и может быть сложно выбрать ту, которая лучше отвечает не только вашим потребностям, но и бюджету.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 хороших вариантов довольно неплохих телефонов на случай, если ваш бюджет ограничивается 5000 грн.
Этот телефон предлагает отличный баланс цены и качества. Он имеет 6,53-дюймовый HD+ дисплей, процессор MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Основная камера 50 Мп делает великолепные фотографии, а передняя 5-мегапиксельная камера идеально подходит для селфи.
Цены на Redmi 12C
Redmi 12C
Данная модель знаменитого бренда является еще одним отличным вариантом для экономных покупателей. Motorola Moto E13 имеет 6,5-дюймовый HD+ дисплей, процессор Unisoc T606, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища. Основная камера 13 Мп делает хорошие фотографии, а передняя 5-мегапиксельная камера подходит для видеосвязи.
Цены на Motorola Moto E13
Motorola Moto E13
Этот телефон предлагает элегантный дизайн и качественный дисплей. Он имеет 6,5-дюймовый HD+ дисплей, процессор MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Данный смартфон имеет основную камеру в 50 Мп и фронтальную в 5 Мп.
Цены на Samsung Galaxy A05
Samsung Galaxy A05
Еще один телефон с камерой 50 Мп. Xiaomi Poco C65 предлагает мощный процессор и емкую батарею. Он имеет 6,71-дюймовый HD+ дисплей, процессор MediaTek Helio G35, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища.
Цены на Xiaomi Poco C65
Xiaomi Poco C65
Этот телефон предлагает большой дисплей и мощную батарею. Он обладает 6,5-дюймовым HD+ дисплеем, процессором MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Как и его предшественники, имеет 50-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельную фронталку.
Цены на Motorola Moto G14
Motorola Moto G14
Телефон с хорошим процессором. А еще он быстро заряжается. POCO M5s имеет 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор MediaTek Helio G95, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Основная камера 50 Мп делает хорошие фотографии, а для селфи в вашем распоряжении 13-мегапиксельная фронталка.
Цены на POCO M5s
POCO M5s
Стильный дизайн и мощный как для такой цены процессор - это о Realme C53. Он имеет 6,5-дюймовый HD+ дисплей, процессор Unisoc T612, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Телефон наделен ОС Android 13А и постоянным аккумулятором 5000 мА/ч.
Цены на Realme C53
Realme C53
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